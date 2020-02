L'école de cuisine de Thierry Marx s'installe prochainement à Jeumont (Nord)

Marcq-en-Barœul, France

Cette école d'un nouveau genre propose une formation accélérée dans les métiers de la cuisine. Onze semaines de cours gratuits et de stage pour obtenir un CQP, un certificat de qualification professionnelle. Elle est destinée à un public éloigné de l'emploi, ou victime d'un accident de parcours, recruté sur le seul critère de la motivation.

"Onze semaines, c'est suffisant pour apprendre les gestes de base pour être commis de cuisine. En gros, il y a 80 gestes de base et 90 recettes de cuisine, explique Thierry Marx, et avec ça, on se remet en confiance pour postuler chez un employeur".

Rigueur, Engagement, Régularité

Le chef poursuit en évoquant le RER : "la Rigueur, c'est le projet, l'Engagement, c'est lâcher la main du passé et la Régularité, monnaie d'échange dans ces cours gratuits. Pas d'absences, pas de retards pendant ces onze semaines".

Et ça fonctionne plutôt bien puisque 92% des 3500 personnes déjà formées ont trouvé un CDI. 6% des candidats ont même créé leur propre entreprise.

Thierry Marx confie qu'il est heureux aujourd'hui de croiser des gens qui lui disent qu'ils ont fait son école. "Tout cela est extrêmement enthousiasmant se réjouit le chef, qui poursuit "ça nous fait juste du bien, c'est indescriptible !".

L'école Cuisine Mode d'emploi(s) s'installera à Jeumont pour une session cuisine du 30 mars au 13 juin 2020. Information et sélections le 24 février, salle Montaigne à Jeumont.