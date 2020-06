L'école de lundi ne sera pas tout à fait une école "normale"

Même si la question des distanciations parait moins importante depuis jeudi soir et le "si possible" ajoutée dans la dernière version du protocole sanitaire, il y aura encore lundi en Isère des mesures barrières à respecter et des cantines aux repas froids

A chaque nouveau protocole sanitaire dans les écoles les questions ne manquent pas de surgir qui montre que les choses ne sont jamais simple et il en va du "super-déconfinement" des écoles annoncée pour lundi comme des précédentes étapes. Non cette rentrée de juin ne sera pas un retour complet à la normale et des choses manqueront encore.

En fait on trop ou pas assez?

Un premier écueil sérieux a été évité lorsque le protocole sanitaire a précisé jeudi soir - contrairement aux informations disponibles jusque-là - que la distanciation latérale d'un mètre entre élèves en classe s'appliquait "si possible", ouvrant la voie à des solutions plus serrées dans des classes trop petites pour la faire respecter. "De toute façon on ne peut pas pousser les murs" disent les mairies. Chez les enseignants le syndicat Unsa du premier degré explique, par la voix de son responsable en Isère Patrice Maurey, que les professionnels oscillent entre soulagement et inquiétude. "Le positif c'est que oui on va essayer de repartir sur des vrais groupes-classes et l'inquiétude c'est de se dire mais finalement après avoir pris toutes ces précautions, est-ce qu'avec ce protocole sanitaire qui présente des contraintes différentes selon que l'on est à l'intérieur ou à l'extérieur, est-ce qu'on n'exagère pas d'un côté et est-ce qu'on n'est pas trop libre de l'autre?". Des enseignants fatigués qui se demandent souvent pourquoi imposer de nouveaux changements, de nouvelles règles, des adaptations à mettre en place... pour 15 jours! "Même si, reconnait Patrice Maurey, ça peut permettre de préparer la rentrée".

Ça coince dans les cantines

Une chose pourrait finalement et paradoxalement aider enseignants et élus en charge des établissements scolaires, c'est cet absentéisme qui malgré le caractère "obligatoire" du retour à l'école risque d'être important. En dehors des cours les mairies renoncent parfois à remettre en route toutes les activités périscolaires. L'accueil périscolaire du matin reste par exemple suspendu à Grenoble jusqu'à la fin de l'année.

Malgré tout c'est du côté des cantines que ça coince le plus. Il faut d'abord refaire le point et les inscriptions avec les parents et ensuite remettre en route toute la logistique. A Villefontaine la mairie explique que le personnel va rester pour beaucoup dédié à la désinfection régulière des locaux, qu'il faut toujours faire, que la restauration commune n'est pas possible parce que les différentes classes ne doivent en principe pas se côtoyer, et que de toute façon le prestataire ne peut pas remettre en route en 3 jours une cuisine à l'arrêt depuis trois mois. Bilan lundi et toute la semaine prochaine ce sera pique-nique fourni par les parents.

Le temps des paniers pique-nique et repas tirés du sac n'est pas fini

A La Verpillière la semaine commencera aussi par des repas froids, des "paniers pique-nique" fournis parla ville le temps de recenser tranquillement les besoins. Bourgoin-Jallieu espère que sa cuisine centrale sera en mesure de fournir les repas nécessaires (1 500 au total, 1 300 écoliers et 200 portages à domicile environ) à partir de mardi mais lundi ce sera là encore pique-nique.

Grenoble explique que sa cuisine centrale ne peut pas passer de 4 000 à 9 000 repas par jour aussi vite, notamment pour des questions d'approvisionnement et les parents sont appelés autant qu'ils le peuvent, à garder les enfants à la maison à midi.

Dans les collèges du département l'année s'achèvera avec "des repas froids de qualité [...] à demi-tarif". Le président du conseil départemental de l'Isère Jean-Pierre Barbier explique avoir examiné la possibilité de remettre en route les cuisines "mais au final ça fait 8 repas et on a jugé que ce n'était pas la bonne solution". D'autant que là aussi les agents vont encore beaucoup être employés à la désinfection régulière des locaux toujours inscrite dans le protocole.

On trouvera toujours [...] 10 caisses de salades si il y a besoin - David Cécillon

Illustration de cette difficulté à remettre en route la restauration scolaire, la société Cécillon traiteur basée à Vinay, qui réalise les repas pour une quarantaine d'écoles dont celles de Voiron - 3 400 repas en temps normal - explique qu'elle ne saura pas avant vendredi soir voir samedi matin combien de repas elle devra livrer lundi et qu'en plus dit Salima Cécillon "certaines (écoles) demandent des repas chauds d'autres des repas froids, ce qui oblige à faire deux équipes". David Cécillon et sa femme ont estimé "à la moitié" le nombre de repas à servir et fait leurs commandes en conséquences. Si la demande est finalement plus forte il faudra compléter "notre force c'est qu'on travaille avec des produits frais et locaux [...] on trouvera toujours notre fournisseur de salades qui va nous livrer 10 caisse de salades si il y a besoin". Peut-être mais le week-end ne va pas être de tout repos.