L'école de management en hôtellerie de Savignac-les-Églises de plus en plus reconnue

Le Master Business and Administration se hisse à la deuxième place du palmarès Eduniversal 2017. Une référence dans les classements des plus grandes écoles du monde. Comment expliquer le succès de l'école de management en hôtellerie située à Savignac-les-Églises, commune de 1.000 habitants ?

Au sortir de l'Esaal à Savignac-les-Églises en Dordogne, les étudiants intègrent généralement les plus grands établissements hôteliers ou de restauration du monde. Un succès garanti par un niveau d'exigence à l'école et par la diversité des parcours et des formations. Le fait même d'étudier dans un village de Dordogne, offre aux étudiants un cadre idéal pour s'accomplir.

Être étudiant dans une petite commune aide à renforcer la cohésion de groupe. "Nous sommes dans un village, le campus au milieu de la campagne c'est la grande force de cette école" explique Alexandre Kholer en Master gestion d'entreprise. "Quand nous [les étudiants, ndlr] traversons le village, on se croise forcément et nous sommes obligés de se saluer. C'est ce qui créé cet esprit de famille" termine le jeune homme.

Autre point fort : les voyages à l'étranger. Pendant leur cursus, les élèves quittent Savignac pour 6 mois, avec à la clé un stage à l'international. Marceau Fournier est parti à Toronto au Canada. "J'ai choisi de partir à l'étranger pour une nouvelle culture et parler aussi l'anglais. Cette compétence est très importante pour un premier emploi" explique l'étudiant.

Après leur formation à Savignac-les-Églises, les étudiants perçoivent généralement un bon salaire sur leur première embauche. Jusqu'à 60.000 euros par an d'après Richard Ginioux, le directeur de l'école. "Ici nous n'avons pas que des étudiants, fils de chefs d'entreprises. On a une vraie représentation de la société française. 80% de nos étudiants ont recours à un emprunt et donc pour le rembourser, il faut que le salaire et le poste soit à la hauteur de l'engagement financier" explique le chef d'établissement. À Savignac, les formations coûtent entre 6.500 et 11.000 euros par an.

Un campus new-look

Au mois de septembre, des travaux vont débuter pour la modernisation du campus. "Le bâtiment que vous apercevez lorsque vous arrivez, qui est une ancienne école primaire, va devenir une maison de l'étudiant. Un bâtiment moderne va se greffer sur le bâtiment ancien avec un accueil de type hôtel haute gamme. Le restaurant et l'hôtel d'application vont être reconditionnés. La partie paysagère du campus sera elle aussi revue" explique Richard Ginioux.

