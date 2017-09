L'école de Notre-Dame-de-Mésage occupée 24H/24 par les parents d'élèves pour obtenir la réouverture d'une 3 ème classe

Depuis mardi, les parents d'élèves de l'école primaire de Notre-Dame-de-Mésage organisent un roulement pour occuper l'établissement 24H/24. Ils y dorment même pour obtenir la réouverture d'une troisième classe. Actuellement, il y a deux classes de 26 et 30 élèves, de trois niveaux chacune.

"On a frappé à toutes les portes, fait toutes les démarches auprès des autorités pour obtenir gain de cause. Mais comme on n'a pas été entendu, on a décidé de faire une action d'éclat !" explique un parent d'élève qui occupe ce jour-là une des deux classes de l'école de Notre-Dame-de-Mésage, une commune de 1200 habitants, près de Grenoble.

Les parents d'élèves n'admettent pas que leurs enfants travaillent dans deux classes, de trois niveaux chacune, avec 26 enfants dans l'une et 30 dans l'autre. "Ce n'est pas gérable" s'indigne Fanny, une maman. "On a vu ce que cela donnait durant les deux premières semaines qui ont suivi la rentrée, même si les institutrices font ce qu'elles peuvent. On nous dit que nous sommes à la campagne et donc privilégiés ! C'est absurde. On a plusieurs enfants qui ont besoin d'une AVS, aide de vie scolaire, d'autres qui doivent avancer à leur rythme. Nos enfants méritent d'étudier dans de bonnes conditions, comme tout le monde !"

Nous ne sommes pas des privilégiés ! Fanny, une maman

Une pancarte a été installée sur la grille de l'école : "Rendez-nous la 3 ème classe", peut-on y lire - Fanny Meyer

Les enfants sont donc accueillis dans le hall de l'école par les deux enseignantes, mais les parents bloquent l'accès aux salles de classe.

Mercredi, le maire, qui soutient le combat des parents, a rencontré l'Inspection Académique. Il a été proposé l'ouverture d'une troisième classe, un jour par semaine. Refus des parents, qui ont passé une nouvelle nuit dans l'école. Une nouvelle réunion avec l'IA est prévue ce vendredi.