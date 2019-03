L'école de Palisse en Corrèze décroche le 1er prix du concours national "Dis-moi, dix mots"

Palisse, France

On dit souvent que les écoles rurales n'offrent pas les mêmes chances aux enfants. Mais l'école de Palisse en Corrèze prouve le contraire. Elle vient de décrocher le 1er prix, catégorie classes à multi-niveaux, du concours national, "Dis-moi, dix mots" organisé chaque année par les ministères de la Culture et de l’Éducation Nationale dans tous les établissements scolaires de la francophonie. Il s'articule autour d'une thématique sur la défense de la langue française et de 10 mots imposés. Cette année la thématique était consacrée aux différentes formes de l'écrit avec les mots imposés : phylactère, logogramme, arabesque, tracé, composer, coquille, gribouillis, cursif, signe et rébus.

Un renard, des mots compliqués et des contrepèteries

"C'est l'histoire d'un renard qui veut apprendre à lire" raconte Théa en classe de CE2. A partir de là, les 13 enfants de la classe unique ont illustré les grandes étapes de l'invention et de l'histoire de l'écriture. Le résultat est un grand imagier que les enfants ont abondamment illustré. Chacun selon son niveau, tous les enfants ont participé. Mais il a fallu apprendre des mots compliqués, "comme phylactère et logogramme" précise Louane. Pour corser le tout, avec leur enseignante Elisa Petit, les enfants sont allés jusqu'à créer des mots tordus et même des contrepèteries. "C'est un travail vraiment magnifique" reconnaît la rectrice d'académie Christine Gavini-Chevet venue ce lundi féliciter les enfants et leur maîtresse. L'école recevra son prix ce jeudi à l'Académie Française à Paris.

Deux fois moins d'enfants en quelques années

"C'est la preuve qu'en ruralité on est capable d'enseigner à nos élèves aussi bien, voire mieux qu'en milieu urbain" commente Christine Gavini-Chevet. Pourtant ces écoles sont chaque année dans la crainte d'une fermeture. C'est le cas de Palisse qui est en regroupement pédagogique avec Lamazières-Basse depuis 30 ans. Avec deux classes uniques, l'une pour les maternels à Lamazières-Basse, l'autre avec les élémentaires à Palisse. La rectrice assure que "nous, Éducation Nationale, faisons l'effort de garder ces classes y compris quand les effectifs sont petits". Mais pour combien de temps se demande le maire de la commune Daniel Gaye qui fait remarquer que le RPI ne compte cette année qu'à peine plus de 20 élèves. Ils étaient encore une quarantaine il y a quelques années.