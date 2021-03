L'école de Saint-Éloi-de-Fourques bloquée pour dénoncer la violence dans une classe

Ils tirent la sonnette d'alarme depuis des mois et avaient prévenu, si rien n'est fait, ils bloqueraient l'école ce vendredi 12 mars. Parents et élus de Saint-Éloi-de-Fourques sont donc passés à l'acte. Toute la journée, ils se sont relayés devant l'établissement pour alerter sur la situation. "On veut que nos enfants retrouvent une scolarité tout à fait normale, parce que là, ils ont plus de trois mois de retard, les tables de multiplication ne sont pas encore faites, ni le présent, ni le futur" explique Sophie, la mère d'Emma, scolarisée dans la classe de CP-CE1. Les parents formulent plusieurs demandes : le dédoublement de la classe, la présence d'un maître G et d'AESH pour aider les enfants qui causent des troubles. Selon les parents et le maire de la commune, il n'y a pas en effet un seul enfant à l'origine des violences et des incivilités mais "cinq ou six" avance la petite Emma, qui a été agressée par un camarade.

On souhaite que les enfants retournent à l'école, pas avec la boule au ventre et soient heureux d'y aller - Sophie, parent d'élève

Dans un communiqué, l'Académie de Normandie reconnaît que "depuis la rentrée de septembre, un certain nombre d’incidents se sont déroulés dans la classe de CP-CE1" et précise : "Un élève, présentant des troubles du comportement, et quelques-uns de ses camarades, ont eu des comportements déplacés dans la classe et lors du temps de cantine, qui ont pu inquiéter des parents d'élèves". Beaucoup plus que des comportements déplacés pour le maire de la commune : "Ce n'est pas tout à fait ça qu'on observe. Nous, on observe des phénomènes de violence, des enfants qui font prendre des risques à leurs petits camarades, des insultes aux enseignants" détaille Denis Szalkowski.

Un diagnostic en cours

Depuis le 9 mars 2021, la direction académique des services de l'Éducation nationale de l'Eure a missionné une directrice de la vie scolaire et une enseignante spécialisée à l'école de Saint-Éloi-de-Fourques pour établir un diagnostic. "Ça arrive un peu tard parce qu'on en discute avec notre maîtresse depuis le mois d'octobre" constate Sandy, mère d'un garçon scolarisé en CE1. Parents et élus affirment n'avoir aucun retour des experts: "On a pu discuter un peu avec la dame" explique Sandy. Même constat de la part du maire de la commune. Dans son communiqué, l'Académie de Normandie précise que, depuis le début de la semaine, "le climat scolaire s'apaise au sein de la classe" et se dit très attentive à la situation.

La commission a décidé de mettre en place des moyens pérennes à travers la présence d'un enseignant spécialisé jusqu'à la fin de l'année - Académie de Normandie

Un protocole de gestion du comportement de l'élève concerné a été établi. Depuis le mois de janvier, la famille est accompagnée par l'Éducation nationale pour constituer un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées.