L'école des Arts Décoratifs se délocalise en Dordogne

C'est la toute première rentrée pour les huit étudiants du post-master des Arts Décoratifs à Nontron. Ce lundi, ils ont inauguré l'ouverture de cette toute première antenne décentralisée de l'école parisienne. Leur formation s'intitule "Design des mondes ruraux". Pendant une année, ils vont travailler et vivre comme une agence de design, dans une grande maison, mise à disposition par la mairie, en plein centre ville de Nontron. Ils vont notamment se pencher sur trois projets, en partenariat avec les acteurs locaux et les habitants : "vivre son adolescence en milieu rural" avec la communauté de commune, "améliorer le soin et l'accompagnement des personnes âgées en milieu rural" avec l'Ehpad de Nontron et "que peut l’économie sociale et solidaire pour les professionnels des métiers d’art en milieu rural ?" avec le Pôle expérimental des métiers d’art de Nontron et du Périgord-Limousin.

Trouver des solutions aux problématiques du quotidien des habitants

L'idée est d'imaginer des objets ou des services qui répondent aux problèmes du quotidien des habitants. "Le milieu rural concentre toutes les problématiques que nous rencontrons dans la société contemporaine, de façon exacerbée, explique Emmanuel Tibloux, directeur des Arts Décoratifs. Je pense profondément que le design peut apporter des solutions aux habitants et aux acteurs locaux. Par exemple repenser les lieux de rencontre des adolescents dans une ville comme Nontron." Un atelier de prototypes, avec notamment des imprimantes 3D, va être installé sur place.

Les huit étudiants du post-master des Arts Décoratifs vont vivre et travailler dans la même maison pendant une année. © Radio France - Lise Roos-Weil

Des étudiants venus de toute la France et de l'étranger

Les huits étudiants sélectionnés viennent d'un peu partout, de Blois, Paris, Bruxelles ou encore Beyrouth. Paysagiste, artiste, architecte ou ingénieur, leurs parcours sont également très diversifiés. En juin prochain, ils proposeront un rendu sur les trois axes de travail.