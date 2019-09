L'Ecole des Mines de Saint-Etienne dans le Top 500 des meilleures universités du monde

Pour la première fois cette année, les Mines de St-Etienne rentrent au classement dans le top 500 du Times Higher Education 2020 (THE). Un classement mondial des universités, auxquelles elles candidatent directement.

On recrute et on envoie nos élèves dans le monde entier et pour cela il faut établir une réputation internationale. Etre dans ces classements cela fait partie de la visibilité et de la stratégie des Mines de Saint-Etienne.

Il y a trois classements qui font autorité. Shangai, QS et le THE. Il n'y en a pas de meilleur que les autres. Ils ont chacun leur manière de pondérer les différents indicateurs. THE est basé essentiellement sur l'influence, l'impact, les citations des publications scientifiques de l'école. Il est assez peu sensible à la taille et pour nous qui sommes une petite institution à l'échelle mondiale c'est évidemment intéressant. Nous allons entrer dans les autres classements d'ici 3 ou 4 ans.

- David Delafosse, directeur adjoint