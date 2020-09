L'école des Mines de Saint-Etienne joue la carte du développement durable depuis 30 ans

Les Mines et le développement durable c'est une relation basée aujourd'hui sur deux axes : l'intégration de la question dans les formations mais aussi la réduction du bilan énergétique de l'école elle-même. Le directeur des Mines, Pascal Ray, explique que ce positionnement ne date pas d'aujourd'hui. En 1991 déjà, l'école avait créé un centre de formation et de recherche dédié au développement durable : "Ce n'est pas un effet de nouveauté mais c'est un élément d'attractivité auprès des plus jeunes, pour recruter des très bons candidats, mais aussi auprès de nos personnels et de nos enseignants-chercheurs. C'est important de se positionner sur cette thématique là. Mines Saint-Étienne est une école qui a plus de 200 ans et qui sait se remettre en cause et sait évoluer au gré des préoccupations nationales et internationales."

Natacha Gondran, est enseignante aux Mines de Saint-Etienne et déléguée au développement durable. Selon elle, les nouvelles générations d'étudiants apportent un valeur ajoutée aux programmes de l'école tournés vers cette question : "Il y a aujourd'hui une dynamique je n'ai jamais vu auparavant même si cela fait plus de 20 ans que j'enseigne. Ils font bouger les lignes, ils nous challengent avec des idées qui au premier regard peuvent-être naïves mais qui finalement ne le sont pas. C'est une génération qui nous bouscule".

Exemple avec la start-up URBS spécialisée dans l'énergie, créée il y a moins d'un an par un enseignant chercheur et un ingénieur de recherche. Un outil qui permet de mieux cibler les opérations de rénovation énergétique de l'habitat, potentiellement très utile pour les collectivités territoriales