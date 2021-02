L'école Diwan de Saint-Brieuc fragilisée par une importante perte de ses recettes

Pas de vide-grenier, pas de loto, pas de fest-noz, tous les événements qui rapportent de l'argent à l'école ont été annulées à cause la crise sanitaire. "Nous perdons la moitié de nos revenus", estime Margaux Hervé co-présidente de l'association de parents d'élèves qui gère les finances de l'école. "Cette année, ça va bien se passer car on fonctionne sur l'argent récolté l'année précédente. C'est surtout l'an prochain que les problèmes vont commencer si on arrive pas à ramener de l'argent à l'école".

Un contrat de travail en sursis

Cet argent récolté lors des différentes manifestations sert à faire fonctionner cette école associative de 75 élèves. Il sert notamment à financer un poste d'agent d'entretien. "Nous avons une employée en contrat aidé qui s'occupe de l'hygiène des locaux. C'est un poste essentiel pour nous, on ne peut pas s'en passer", explique Joanne Gérard, l'autre présidente de l'association des parents d'élèves.