L'Ecole élémentaire et le collège publique Sagebien à Amiens viennent de recevoir un prix national d'innovation pour leur projet d'apprentissage de l'anglais en immersion. De la maternelle jusqu'à la troisième, les élèves alternent entre des cours délivrés en anglais et en français.

L'école élémentaire et le collège Sagebien à Amiens récompensés pour leur pédagogie en anglais

Sport, SVT, physique-chimie, histoire-géographie, musique, mathématiques, les élèves du collège Sagebien ont des cours en anglais dans six disciplines différentes.

Dans le cadre du Forum académique de l’innovation et de la Semaine nationale des langues vivantes, deux établissements scolaires à Amiens ont été récemment primés par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports pour leur projet d’immersion en anglais « Je pense, j’apprends, j’enseigne en anglais en toutes disciplines de la maternelle au lycée ».

Les élèves de l’école élémentaire et du collège publique Sagebien apprennent l'anglais via des disciplines non linguistiques.

En 2015, l’école élémentaire a commencé à initier ses élèves par des comptines, des chants, des activités sportives dispensés en anglais.

Cette pédagogie éducative s'est ensuite étendu au collège cette année, dans six disciplines différentes : Sport, SVT, physique-chimie, histoire-géographie, musique, mathématiques.

Les cours sont dispensés autour de thèmes annuels dans toutes les disciplines : Harry Potter en 6ème, Detective stories en 5ème, Olympic games en 4ème, et bientôt Commitment, (l'engagement) en 3ème à la rentrée 2021.

Pour la première fois, l’année prochaine, le dispositif couvrira l’ensemble des niveaux scolaires depuis le CP jusqu’à l’entrée au lycée. Le bilinguisme va se développer dans les écoles et établissements publics de l’académie d’Amiens. Déjà, quarante écoles, collèges et lycées proposent désormais des dispositifs d’immersion en langues vivantes.