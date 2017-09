L'école élémentaire Savary teste le self-service

A Montpellier, l'école élémentaire Alain Savary a inauguré son self-service. Un système plus pratique de l'avis de l'établissement et de la mairie. Il permet aussi de responsabiliser les enfants.

Surprise pour les élèves de l'école élémentaire Alain Savary : la cantine de l'établissement s'est muée en self-service pendant l'été. Désormais à eux de se servir et de choisir ce qu'ils souhaitent manger. Comme les grands, ou presque car des couverts aux assiettes, tout est allégé de façon à ce que les élèves de CP puissent porter leur plateau sans difficulté.

Moins de gaspillage et moins de travail pour les AVS

La ville de Montpellier souhaite développer les selfs dans d'autres écoles, probablement dès la rentrée prochaine. Un des arguments mis en avant par le Maire Philippe Saurel est la lutte contre le gaspillage alimentaire : « en mettant en place le self on peut mieux réguler la quantité de nourriture proposée aux enfants et donc anticiper ce qui ne sera pas consommé ».

Le système du self permet aussi d'améliorer les conditions de travail des auxiliaires de vie scolaire (AVS) souligne la mairie. Eux qui devaient aussi servir et débarrasser les repas n'ont plus qu'à orienter et surveiller les enfants.