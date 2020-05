L'école face au coronavirus : "Il y a la théorie et la pratique", prévient un enseignant manchois

Erwan Saladin est enseignant et directeur d'une école à Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans le sud-Manche. Ce représentant Snuipp 50 témoigne de son expérience de professeur ces dernières semaines : il a été volontaire au centre d'accueil pour enfants de soignants et de personnels mobilisés face au Covid-19.

Erwan Saladin, depuis les premiers jours du confinement, vous enseignez à des enfants de personnels mobilisés face au Covid-19 ces dernières semaines. Quel bilan en tirez-vous ?

A Saint-Hilaire-du-Harcouët, on regroupe cinq écoles. En moyenne, on a quatre à cinq élèves par jour, mais parfois, on est monté jusqu'à douze inscrits. On a rarement eu douze enfants en même temps. On est deux enseignants par classe. Il s'agit d'élèves de niveaux très différents, de la petite section au CM2. Les parents ont la possibilité de s'inscrire auprès de la mairie. Au total, on est une grosse quinzaine d'enseignants à se relayer.

Concrètement, ça se passe comment au quotidien ?

On a un protocole d'accueil le matin : température, coordonnées des parents, etc. Pour le enseignants et les élèves qui ne sont pas de l'école, il faut faire une petite visite des lieux. On explique les gestes et les règles aux élèves : où on peut et où on ne peut pas aller, comment aller se laver les mains, aller aux toilettes, etc. Théoriquement, les enfants ont du travail à faire. C'est souvent le matin. Sinon, on trouve des choses pour les occuper : vu qu'on est peu nombreux, on a ramené des ordinateurs pour des jeux éducatifs. Quant il a fait beau, les enfants ont pu aller se défouler dans la cour. A quatre ou cinq, c'est plus facile !

Il a fallu rappeler les gestes barrières. Pour les petits, comment fait-on ?

Comme je le disais, on n'était pas nombreux, donc ça le faisait. Les élèves étaient assez respectueux. Mais, il peut arriver que certains soient un peu étourdis, ou qu'on ramasse un objet qu'un petit camarade a laissé tomber, qu'on se touche sans faire exprès par exemple. On ne peut pas tout interdire non plus. Il y a la théorie et la pratique. Et c'est déjà compliqué, même à deux enseignants avez cinq élèves. Alors, avec un enseignant pour quinze... On a d'ores et déjà expliqué aux parents qu'on ne garantit pas une sécurité sanitaire totale en tant que professeurs.

Rentrée des enseignants le 11 mai. Le lendemain, ce sera celle des élèves. Vous vous sentez prêts ?

On a reçu une note de l'inspection académique jeudi dernier. J'ai des discussions avec mon maire pour l'organisation. Après, ça dépend aussi beaucoup des enfants. On voit beaucoup de vidéos de ce qui se passe en Chine, avec des enfants assis sur des chaises, sans table, espacés de deux mètres les uns des autres. On n'a pas les mêmes structures chez nous, ni la même culture. Pour les récréations, on peut imaginer des files indiennes, chacun son tour. Le repas du midi serait pris dans la classe, chacun à son bureau... Finalement, on se retrouve dans un système un peu carcéral, où tout doit être contrôlé. Il ne faut pas oublier qu'on est avec des enfants. A chaque fois qu'un enfant éternue, s'il doit aller se laver les mains, certains devront tout le temps y aller. On commence à faire des sondages auprès des parents, mais beaucoup ne souhaitent pas remettre leurs enfants à l'école tout de suite.

Avec votre expérience "en confinement", quel conseil donneriez-vous à vos collègues qui vont reprendre ?

Avoir en tête le maximum de prérogatives, de gestes. On va faire au mieux, mais on ne pourra pas faire tout. Même si on essaye de respecter au maximum, il y aura toujours des cas de figure qui remettent en cause la théorie. En plus, on est en classe pour travailler : ce n'est pas la garderie. C'est aussi une inquiétude : les premiers jours, on risque d'être très stricts et les élèves sérieux, mais il peut y avoir un relâchement avec le temps. Le tout, c'est de limiter les risques.