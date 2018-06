Sorgues, France

Les élèves de l'école Frédéric Mistral sont arrivés premiers de ce défi "robot danseur" qui réunissait 23 classes de primaires et 14 classes de 6e du département de Vaucluse. Les lauréats qui ont intitulé leur chef d’œuvre "Cowzobot au Far West" ont programmé les petits robots et dessiné le décor western dans lequel ils évoluent. Ils ont également tourné une vidéo :

Un autre défi a été organisé sur le thème du "robot conteur" et là ce sont 52 classes de primaire qui ont été impliquées. Le but pour les uns et les autres c’était de développer des compétences de chercheurs : imaginer, concevoir, tester, mettre au point et communiquer. Un objectif clairement affiché par l'Éducation nationale.

Les vainqueurs de ce concours annuel ont été récompensés par un diplôme et par une démonstration d'un robot autrement plus performant, Nao, un petit robot humanoïde qui parle, chante et danse et qui a été développé par la société française Aldebaran Robotics.