L'école hôtelière Vatel s'installera à Dijon et Quetigny en 2026

Dijon et Quetigny vont accueillir une nouvelle école hôtelière : Vatel. C'est l'une des meilleures de France et du monde. Un hôtel et un restaurant d'application ouvriront en 2026. Au total, 450 étudiants viendront se former à l'hôtellerie et à la cuisine.

Cours de cuisine / Illustration © Maxppp - Bruno Levesque Dijon, cité de la gastronomie, ça continue ! Après l'école Ferrandi en 2022, voici l'école Vatel qui débarque à Dijon et Quetigny. Le Campus "Vatel Academy" s'installera en 2026 entre les deux villes. La célèbre école hôtelière ouvrira un hôtel et un restaurant d'application. 450 apprentis s'y formeront aux métiers de la restauration, de l'hôtellerie et de la cuisine. Reconversion professionnelle et jeunes apprentis Dans un communiqué, la ville de Dijon précise que "des jeunes de seize à vingt ans et sortis du collège" seront formés par la "Vatel Academy". Cette formation aux métiers de la restauration et de l'hôtellerie s'adresse aussi à des "personnes de moins de quarante ans en reconversion professionnelle". En tout, 450 apprentis seront répartis entre Dijon et Quetigny. Sans oublier la création de cent postes de formateurs et encadrants. Hôtel et restaurant d'application Pour se perfectionner ces élèves travailleront dans un "hôtel d'application quatre étoiles" et "un restaurant d'application d'environ cinquante couverts". Ces deux sites seront à Quetigny, sur l'ancienne friche de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles (ENITA), voisin de l'actuel lycée agricole Olivier de Serres. Le restaurant et l'hôtel s'étaleront sur 12.000 m² entre les logements étudiants. A Dijon, c'est la rue de Sully qui accueillera sa partie de la "Vatel Academy". 3.500 m² avec un food-court, sur le même modèle que celui de la Citée de la Gastronomie, autrement dit des petits restaurants où les clients viennent se servir.