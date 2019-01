L'école Léo Rousson va être reconstruite à Nîmes

Nîmes, France

Au printemps 2018, plusieurs cas d'allergies inexpliqués avaient été constatés dans ce groupe scolaire qui accueille 350 enfants de la maternelle au primaire. L'école avait dû être fermée pour être entièrement nettoyée. La ville avait promis à l'époque qu'elle serait reconstruite. Ce jeudi, elle a réuni les parents d'élèves pour leur présenter le dispositif de cette reconstruction. Elle sera liée à la création du groupe scolaire Mas Lombard et à la démolition du bâtiment à structure métallique de l'école élémentaire. Ça sera la 15e école que la ville construit depuis 2001.

Début des travaux en janvier 2021

Les travaux de démolition et de reconstruction s'étaleront de janvier 2021 à l'été 2022. À terme, le nouveau groupe scolaire accueillera cinq maternelles, six classes de CE2, CM1, CM2 et sept groupes pour CP et CE1 (3,5 classes entières).