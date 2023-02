L'école Marcel Pagnol de Montauban menacée de fermeture, la directrice écrit au ministre de l'Education

La directrice de l'école Marcel Pagnol de Montauban a écrit au ministre de l'Education nationale lundi. Elle s'oppose à la fermeture de son école primaire à la rentrée prochaine. La décision annoncée par la mairie le mois dernier devait être confirmée en conseil départemental de l'éducation nationale mardi. Mais le CDEN a été reporté suite au boycott par les représentants des parents d'élèves et des syndicats.

Arguments fallacieux et colère des parents

Selon eux, la fermeture de l'école primaire et ses trois classes repose sur des raisons infondées : effectifs en baisse à la rentrée soit 47 élèves annoncés pour l'instant contre 50 cette année selon la directrice, mais aussi "vétusté" de l'école construite dans les années 50 - 60 . Le cout des travaux serait trop lourd selon la mairie.

Des arguments "fallacieux" selon Pascale Prat. "On n'est pas dans des locaux vétustes", développe la directrice de l'école et enseignante en CP, CE1, CE2. Les enfants seront redispatchés dans les écoles voisines à quelques kilomètres. Ce qui ne plait pas aux parents d'élèves "en colère", comme Marlène. Ses filles Ambre et Clémentine ont 6 et 3 ans.

Entente entre la mairie et l'éducation nationale

La fermeture de l'école Marcel Pagnol permettrait à la direction académique du Tarn-et-Garonne de récupérer trois postes, avance Guillaume Mangenot. Le représentant du personnel enseignant pour la FSU 82 dénonce une "entente malsaine" entre la mairie et l'éduction nationale qui vise à faire des économies.

Nous avons sollicité la mairie de Montauban, mardi, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Quant à la direction académique du Tarn-et-Garonne, elle n'a pour le moment pas répondu à notre demande d'interview. Un nouveau CDEN doit se tenir vendredi matin 9h.