L'école maternelle La Petite Couture de nouveau saccagée

L'école maternelle La Petite Couture, à Aytré, a été vandalisée dans la nuit du 13 au 14 mars, pour la deuxième fois depuis le début de l'année.

ⓘ Publicité

C'est en prenant son service, dans la matinée du 14 mars, qu'un agent de l'école a trouvé l'école ouverte et les lumières anormalement allumées. Et à l'intérieur, un nouveau saccage : des chaises renversées, de la peinture répandue sur le sol et sur les tables, des dizaines de dessins d'enfants et de jouets éparpillés comme s'ils avaient été jetés en l'air... Aucun vol n'a été identifié, selon le communiqué de la ville d'Aytré.

Une des pièces saccagées de l'école La Petite Couture. - Ville d'Aytré

"Une grande quantité de matériel pédagogique a été détruit par le ou les auteurs", d'après le communiqué de la ville d'Aytré, "ainsi que les cahiers de travaux des enfants ou encore des dessins". La ville a déclaré s’émouvoir de "l’impact psychologique que pourrait avoir de tels agissements à la fois pour les enfants mais également auprès des personnels".

Le Maire d’Aytré, Tony Loisel, et son adjointe à l’éducation et à la politique de la ville, Estelle Quéré, "tiennent à exprimer tout leur soutien aux personnels de l’éducation nationale comme de la collectivité ainsi qu’aux enfants scolarisés dans cet établissement et à leur famille", est-il écrit dans le communiqué.

La police est avertie et le Maire s’est rapproché de l’inspecteur d’académie afin de "décider des mesures à mettre en œuvre". Le dernier saccage de l'école avait eu lieu fin février dernier.

À lire aussi Aytré : des élèves assis sur des ballons en salle de classe