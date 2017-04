L'école maternelle, une "fierté" pour l'inspecteur académique de Vaucluse

L'école maternelle doit donner le goût de l'apprentissage aux enfants. Et ça marche très bien en Vaucluse ! Enseignants et parents sont très attachés à l'école pré-élementaire qui, sans être obligatoire, accueille dans le département quasiment 100% des enfants de trois à six ans.

Le Vaucluse compte 131 écoles maternelles, qui accueillent près de 21.500 enfants. C'est quasiment 100% des petits âgés de trois à six ans. Tous fréquentent l'école pré-élémentaire, bien qu'elle ne soit pas obligatoire.

Que des avantages

Il faut dire que les parents sont très attachés à la maternelle. Selon eux, elle favorise la sociabilisation, la concentration ; elle apprend aux enfants à vivre ensemble et à respecter les règles du groupe :

La maternelle apprend aux enfants à être sages et à être autonomes. Ils entrent dans une espèce d'équilibre qui les prépare à l'école de demain (parents d'élèves avignonnais)

Effectivement, l'école pré-élémentaire prépare les enfants pour la suite de leur scolarité. Elle leur donne notamment le goût d'apprendre, affirme Dominique Beck, le directeur académique des services de l'Education Nationale.

C'est à la maternelle que les enfants deviennent des élèves. Ils acquièrent la base du langage et du vivre-ensemble (Dominique Beck)

D'ailleurs, les pouvoirs publics cherchent à développer l'accueil en maternelle, notamment avant trois ans.

Pour l'instant, le Vaucluse compte quatre classes de deux-trois ans (trois en zone urbaine d'éducation prioritaire à Avignon, une en zone rurale, à Violès). A la rentrée prochaine, deux nouvelles classes seront ouvertes. Et l'inspection académique souhaite encore développer ce dispositif dans les années à venir.

Quels moyens ?

"Mais avec quels moyens "? se demandent les syndicats, qui pointent déjà des classes surchargées en petite, moyenne et grande section.

"Il n'est pas rare de faire cours dans des classes de 27, 28 voire 29 enfants. C'est très difficile", assure Vincent Cottalorda, enseignant en maternelle à Carpentras et secrétaire du SNUDI-FO en Vaucluse.

Vincent Cottalorda s'interroge d'ailleurs sur l'avenir de l'école maternelle en France :

Notre maternelle à la française est un modèle unique, très efficace mais coûteux. Nous, les enseignants, nous craignons de voir cette école perdre sa substance pour devenir un système de jardins d'enfants, comme dans d'autres pays européens (V. Cottalorda)

L'inspection académique de Vaucluse veut aujourd'hui rassurer les syndicats : l'école maternelle est "une fierté" et continuera de se développer en France et en Vaucluse.