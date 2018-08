Montélimar, France

Dans la cour, des arbres tout juste plantés qui grandiront au même rythme que les enfants, un terrain de basket et un lopin de terre pour créer un jardin pédagogique. A l'intérieur, des salles de classes bien rangées qui attendent les dessins sur les murs. La nouvelle école du quartier Maubec, à Montélimar, vient d'être inaugurée en grande pompe par le maire, ce jeudi, en présence du préfet. Les parents et les enfants, sourire aux lèvres, ont pu visiter les lieux. "L'infrastructure est bien faite, il y a la climatisation, tout est moderne, chaque classe a une tablette, liste une maman d'élève. _La rentrée s'annonce prometteus_e."

L'école de Maubec a officiellement été inaugurée ce jeudi. © Radio France - Jade Peychieras

Prometteuse mais un poil stressante. _"C'est beaucoup de travail", confirme Anne Lemercier. Elle sera la maîtresse d'une classe de CE1/CE2. "Beaucoup de préparation, de commandes, d'organisation, car tout le monde et tout est nouveau. C'est une aventure excitante." _

Cette inauguration est un soulagement pour véronique : "Je suis arrivée à Maubec il y a deux ans, ce sera plus pratique que les enfants soient à cette école." Une école qui arrive à point nommée pour cette autre maman : "On vient de faire construire une maison à Maubec, on a emménagé cet été. J'ai inscrit ma fille, c'est le bon moment". Certains n'auront pas eu cette chance, rappelle tout de même Catherine Coutard, élue de l'opposition : _"Des parents d'élèves étaient venus s'installer ici parce qu'une école était prévue pour 2014-2015. Aujourd'hui leurs enfants ne sont plus en âge d'aller à l'école, ils sont au collège..." "Je comprends l'_impatience des parents, mais je crois que les engagements ont été tenus, réplique le maire Franck Reynier. Pour un maire, il n'y a pas de plus beau moment que d'inaugurer une école." Cela faisait depuis 1986 qu'une école n'avait pas été construite à Montélimar.

