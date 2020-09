Les 413 élèves de l'école élémentaire Mermoz de Schiltigheim doivent rester chez eux à partir du jeudi 10 septembre. Deux cas de covid ont été dépistés, un élève et un membre du corps enseignant.

L'école Mermoz à Schiltigheim fermée à cause de deux cas de covid

L'école élémentaire Mermoz de Schiltigheim est fermée à partir du jeudi 10 septembre. Deux cas de covid ont été détectés apprend-on dans un communiqué de la ville. Il s'agit d'un élève et d'un membre du corps en enseignant, "deux cas contaminés hors de l'école" selon la ville. Le périscolaire ne sera pas assuré non plus.

La maire avait plaidé pour la fermeture totale

La décision de fermeture a été prise par la Préfecture, en accord avec la maire de la commune, Danièle Dambach, qui avait plaidé pour cette solution. "Il s'agit d'une décision difficile mais responsable. Il faut endiguer la progression du virus."

413 élèves sont touchés par cette fermeture dans 21 classes, du CP au CM2. L'adjointe à l'éducation de Schiltigheim, Sandrine Le Gouic est présente sur place dès l'ouverture de l'école à 7h30 pour expliquer la situation aux parents. Ceux qui ne peuvent pas télétravailler peuvent bénéficier du chômage partiel.