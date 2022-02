L'école primaire de Bessan, établissement pilote dans la création d'un jeu virtuel sur les dangers d'internet

70 % des enfants ont un accès libre à internet, et d'après une enquête récente, ils se retrouvent seuls à naviguer sur la toile dès l'âge de 7 ans. Mais combien sont-ils à avoir été sensibilisés par un parents aux dangers potentiels qu'ils pourraient rencontrer sur la toile ? C'est pour cette raison que l'Éducation nationale s'est lancée dans la conception d'un jeu éducatif afin de les sensibiliser (et leurs parents aussi).

Apporter des réponses aux enfants

Ce jeu a été développé à Bessan, à l'ouest de Béziers, notamment par Harold Eurcar, enseignant spécialisé dans la scolarisation des élèves en situation d'handicap. "Les enfants ont immédiatement adhéré au projet et ainsi permis son amélioration" selon cet enseignant chargé d'une classe d'élèves de 7 à 12 ans souffrant d'un handicap cognitif à l'école élémentaire Victor-Hugo.

Harold Eurcar, enseignant à l'école primaire Victor Huguo à Bessan dans l'Hérault

L'école de Bessan est pilote en France dans la conception de ce jeu né d'une initiative Erasmus en partenariat avec la Suède et l'Angleterre. Le projet a été lancé en septembre 2020. La version bêta à depuis été améliorée grâce aux retours de 130 enfants issus de cinq classes de CMI et CM2.

Reportage France Bleu Hérault

Stéphanie a participé au jeu avec son fils Paul, en classe de CM2 : "Je suis séduite par ce jeu. Il permet aux enfants de matérialiser les risques encourus."

Stéphanie, maman d'un élève de l'école de Bessan

Ce jeu nommé Bao a pour objectif de sensibiliser les élèves aux usages et aux pratiques sur internet

Un jeu gratuit destiné aux élèves de CM1, CM2 et 6e à réaliser en famille

Bao est l'aventure d'un panda qui se veut être grand aventurier. Bao se lance dans la jungle d'internet. Différents thèmes sont proposés aux joueurs : les usages des réseaux sociaux, le cyberharcèlement, le partage de l'information et la notion d'ami.

Sabine, la maman de Tiago.

"C'est essentiel de leur donner les outils pour les aider à découvrir internet tout en étant pleinement en sécurité" explique Claire Mangin, enseignante dans cette école primaire. "La moitié des 22 élèves de ma classe de CM1-CM2 a un téléphone portable".

Claire Mangin enseignante à l'école Victor Hugo

Le temps passé sur internet s'est considérablement allongé pour un enfant depuis la crise sanitaire et les différents confinements, parfois sans surveillance d'un parent. Et certains jeunes se retrouvent alors exposés à des dangers. "Il y a une vraie urgence à sensibiliser les enfants vis-à-vis des pratiques et des usages sur internet. L'affaire Mila et le cyberharcèlement en sont la preuve concrète" ajoute Harold Eurcar, concepteur de ce jeu. Mila, c'est cette adolescente de 16 ans qui avait été menacée de mort et de viol sur les réseaux sociaux en 2020 après la publication d'une vidéo sur son compte Instagram.

Paul, Paul et Tiago

Permettre aux parents et aux enseignants d'aborder tous les cas de figure que pourraient rencontrer les élèves

En aout 2021, le jeu a été officiellement présenté au salon numérique d'Ax-les-Thermes. En mars prochain, ce sera au tour du Bett Show de Londres, un salon de référence sur le secteur de l’e-éducation à l’international.

Florence, la belle-mère de Paul

Bao a depuis été proposé à d'autres établissements dans la circonscription de Pézenas, notamment à 460 élèves d'une vingtaine de CM1 et de CM2.

Le jeu est proposé en accès libre à tous les parents et enfants qui le souhaitent.