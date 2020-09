L'école primaire de Sahorre en bonne voie pour rouvrir dès lundi

On devrait savoir ce vendredi si les 51 enfants de l'école de Sahorre vont pouvoir retourner à l'école lundi.

Rien n'est encore sûr. Mais après 5 jours sans école, à cause de 2 cas de coronavirus détectés chez le personnel, les 51 enfants de l'école primaire de Sahorre (Pyrénées-Orientales) ont de bonnes chances de retrouver leur salle de classe, selon le maire.

D'après Olivier Gravas, le personnel de l'établissement a été testé ce jeudi, et les résultats devraient être connus ce vendredi après-midi. Et ce n'est pas encore acté, mais même si un ou deux membres du personnel sont positifs, l'Education nationale pourrait proposer à l'école des remplaçants, pour que la classe reprenne normalement dès lundi.

"Je suis d'un naturel optimiste, et je pense que les résultats des tests seront négatifs, affirme le maire de Sahorre. En plus, de leur côté, les parents se sont presque tous testés, et ils sont tous négatifs."

Une fois les résultats des tests connus, il reviendra à la préfecture de prendre une décision.