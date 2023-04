Rouen : l'école vétérinaire privée Unilassale recrute sa deuxième promotion d'étudiants

L'école vétérinaire Unilasalle a reçu près de 1200 demandes via Parcoursup cette année. Et cette semaine, 417 futurs bacheliers admissibles vont passer des entretiens individuels et collectifs pour tenter d'intégrer la deuxième promotion. 120 étudiants qui viendront grossir les rangs de cette formation privée unique en France, sous contrat avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère de l'agriculture, et donc validée par le Diplôme d'État de Docteur vétérinaire. Jusqu'à l'an dernier, seules quatre écoles publiques formaient au métier de vétérinaire, mais les places sont limitées. Les étudiants se tournaient donc vers des formations en Belgique, au Portugal ou en Roumanie. C'est le cas de la moitié des professionnels inscrits à l'Ordre des vétérinaires en France. L'école Unilasalle répondait donc à un véritable besoin, d'autant que "la France manque de vétérinaires dans toutes les branches, que ce soit en clientèle canine, en rurale, dans la fonction publique ou dans le privé" explique Caroline Boulocher, la directrice de la formation vétérinaire d'Unilasalle.

Encourager la pratique et les stages dès la première année

Contrairement aux écoles nationales vétérinaires publiques (ENV) qui privilégient l'enseignement des sciences "brutes" (maths, physique, biologie) en début de cursus, la pédagogie d'Unilasalle fait la part belle à la pratique et encourage les stages dès la première année. Manière de motiver des étudiants souvent passionnés mais que la seule théorie pourrait décourager. "Une façon aussi de leur faire toucher du doigt la réalité de leur futur métier. "On a fait une semaine de stage dans une collectivité animale. Ça peut être un zoo ou une SPA" explique Stéren, 18 ans. "Et on a quatre semaines à faire cet été dans une exploitation agricole pour connaitre la réalité de ce qu'ils vivent". Il s'agit surtout de les confronter à la réalité de leur futur exercice. Pas facile alors que la profession manque de bras et que nombreux sont ceux qui jettent l'éponge, épuisés. "On a énormément de vétérinaires qui quittent la profession avant 40 ans" confie Caroline Boulocher.

Former des futurs vétérinaires bien dans leur métier

L'école veut former des vétérinaires bien dans leur peau et dans leur métier. A 18 ans, Oxandre est déjà conscient de cet enjeu. "On a des cours de 'leadership' et des cours de 'connaissance de soi" qui rentrent dans la même unité d'enseignement" explique le jeune homme originaire de Paris. Un cursus de 6 ans qui n'est pourtant pas à la portée de toutes les bourses. 15.000 euros l'année en moyenne, financés par la famille pour Oxandre ou grâce à un prêt étudiant pour Stéren,. C'est presque quatre fois plus cher qu'une école publique, mais "chaque étudiant nous coûte 25.000 euros l'année" explique Caroline Boulocher. L'école est privée mais associative à but non lucratif. Et c'est toujours moins cher que les formations à l'étranger. Unilasalle cherche d'ailleurs à développer le mécénat pour réduire les frais de scolarité. La prochaine étape, c'est la construction d'un centre hospitalier vétérinaire sur le site, qui devrait ouvrir en 2025, grâce au soutien financier de la Région et de la Chambre d'Agriculture. Il permettra aux étudiants de mettre en pratique leurs compétences dès la troisième année, et aux particuliers de venir faire soigner leurs animaux.