"L'éducation est déshumanisée" : Sadek, un étudiant de la Loire, appelle à la réouverture des facs

Privés de cours sur les bancs de la fac depuis octobre, les étudiants ne voient pas le bout du tunnel. Ils sont 80% à rencontrer des difficultés pour mener à bien leurs études, d'après un sondage Odoxa pour France Bleu. Invité de France Bleu Saint-Étienne Loire, Sadek Séhan, étudiant à Lyon 3 originaire de Saint-Chamond. Avec le collectif "Les étudiants de la République", il a lancé une pétition pour demander la réouverture complète des universités.

France Bleu Saint-Étienne Loire : dès lundi, les étudiants de première année de fac vont pouvoir assister à des travaux dirigés par demi-groupe. Cela vous paraît suffisant ?

Sédak Séhan : clairement ça ne va pas assez loin. Il y a des étudiants en master, en deuxième année, en troisième année, qui se suicident. Oui, c'est un bon début, mais ça n'est pas suffisant. Les études à distance, c'est pas la fac. La fac c'est avant tout des échanges avec les professeurs, apprendre à vivre en communauté.

Est-ce que vous avez l'impression de manquer de suivi ?

Sédak Séhan : Moi, le mardi par exemple, j'ai neuf heures de cours d'affilée. Quand j'ai fini à 17h, je fiche mes cours. On ne peut pas échanger avec nos professeurs. D'accord il y a le mail, mais le dialogue manque, comme l'humain. On a l'impression que l'éducation est déshumanisée.

Les conditions de vie à côté des cours sont très compliqués, entre ceux coincés dans leur chambre universitaire et ceux obligés de rester chez leurs parents. Comment ça se passe pour vous ?

Sédak Séhan : Je vis à Saint-Chamond, quand je travaille chez moi, je suis avec mon frère dans ma chambre. Mais je ne me plains pas, j'ai des amis qui vivent dans 8, 9 mètres carrés, ils ont perdu leur job étudiant, et ils ne peuvent pas vivre sereinement.

Le député de la Loire Régis Juanico se prononce pour un RSA pour les moins de 25 ans. Cela vous semble une bonne idée ?

Sédak Séhan : Si cela peut améliorer la situation des étudiants, oui, mais c'est plus qu'un problème de précarité : les étudiants précaires demandent de gagner plus, oui, mais surtout de pouvoir retourner en cours. On ne se sent pas pris en considération. Surtout quand notre ministre parle de bonbons ou de sandwichs sur les tables, c'est choquant. On est des jeunes citoyens, on a prouvé qu'on était civilisés, qu'on respectait le confinement, et aujourd'hui on veut qu'on nous fasse confiance, et retourner à la fac.

Plusieurs manifestations sont prévues partout en France aujourd'hui, et demain à Saint-Étienne devant le Crous. Vous allez y participer ?

Sédak Séhan : Oui, j'invite tous les étudiants à y participer, mais au-delà des manifestations, il y a d'autres actions. Ce vendredi, à Lyon 3, on va s'habiller en noir et blanc, et on va aller à la BU pour manifester, tout en respectant les gestes barrières. Sachant que c'est tout à fait légal, on peut réserver nos places. Pourquoi pas aller en cours en respectant les gestes barrières ?

Vous sentez ce mal-être, autour de vous, dont on parle depuis plusieurs semaines ?

Sédak Séhan : J'ai des amis qui vont mal. Et d'après les témoignages, les délais pour avoir un rendez-vous chez un psychologue, c'est de deux à six mois. Et on nous parle d'un psychologue pour 30.000 étudiants ! Les effectifs doivent doubler, mais ça n'est pas suffisant.

L'interview de Sadek Séhan, étudiant originaire de la Loire. Copier