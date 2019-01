L'Éducation : la grande oubliée du Grand débat national ?

La fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’Etat et des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté .. tels sont les thèmes retenus pour le Grand débat national, mais pas l'Éducation. Ce que regrettent des enseignants qui ont manifesté à Laval.

Laval, France

Si leurs motifs de protestation concernaient surtout la réforme Bac 2021, les enseignants du second degré rassemblés devant la cité administrative de Laval ont fait part de leur regret de ne pas voir l'Éducation au programme du Grand débat national. En effet, Emmanuel Macron le Président de la République a retenu quatre autres thèmes : La fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l'État et des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.

Les enseignants priés de se taire

"Il me semble que l'Éducation est la base de la société. Quand on voit en plus aujourd'hui parfois, le niveau de compréhension de certains textes, du monde, je trouve que c'est dommage pour les citoyens de demain" déclare Sandrine enseignante au lycée agricole de Laval. Droit de réserve oblige, il n'est pas conseillé aux professeurs de parler politique. Mais il y avait d'autres façon d'évoquer le Grand débat aux yeux de Mireille, enseignante à Château-Gontier. "Je pense que les Gilets Jaunes ont moins parlé de l'enseignement et plus d'autres problèmes. Mais on pourrait peut-être réfléchir un peu plus sur ce que l'on veut pour nos élèves. Et la façon dont on veut les pousser à apprendre, à se développer, à réfléchir aux informations qu'il reçoivent et les trier" explique la professeur.

Le Grand débat aurait pu intervenir lors des cours d'éducation civique par exemple. L'Éducation est oubliée : tant pis pour Johan, professeur au lycée Robert Buron de Laval. "Je ne suis pas étonné. Dans l'esprit du gouvernement il n'y a pas de dialogues. Ce n'est pas leur fonctionnement. Regardez dans la réforme des lycées les enseignants ont pas du tout été consulté, on leur a pas demandé leurs avis. On nous demande même de nous taire puisqu'on est en train de nous rappeler notre devoir de réserve sur la communication publique" estime Johan. D'après lui d'ailleurs des enseignants de la Mayenne ont été sanctionnés pour avoir exprimé publiquement leur avis.

À LIRE ÉGALEMENT ►► Grand débat : la commune de Sacé va organiser une réunion, les gilets jaunes, eux, cherchent des salles pour en faire