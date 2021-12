L'Éducation Nationale autorise l'enseignement immersif en basque et autres langues régionales

L'Éducation Nationale a publié une circulaire ce jeudi dans son Bulletin Officiel autorisant l'immersion comme méthode d'enseignement dans les écoles publiques et les établissements sous contrat. Un soulagement pour les filières qui pratiquent cette méthode, menacée depuis la décision du Conseil Constitutionnel. En mai dernier et après l'adoption de la loi Molac sur les langues régionales, les Sages avaient décrété que l'enseignement par immersion "était contraire à l'article 2 de la Constitution qui stipule que la langue de la République est le français".

Maîtrise équivalente des deux langues

C'est un texte de six pages paru ce jeudi au Bulletin Officiel de l'Éducation Nationale. Il y est écrit que "l'enseignement par immersion est une stratégie possible d'apprentissage de l'enseignement bilingue". La circulaire précise même "qu'un cursus spécifique intensif peut être proposé dès la petite section de maternelle". C'est grâce à un tour de passe-passe, une interprétation de la décision du Conseil Constitutionnel qui permet à l'Éducation nationale d'autoriser l'enseignement immersif à condition que les élèves issus de parcours bilingues maîtrisent les deux langues, en l'occurrence ici le français et le basque.

"C'est un ballon d'oxygène pour nos territoires"

— Thierry Delobel, président de la Flarep

Cette circulaire, très attendue au Pays Basque, provoque une vague de satisfaction. "C'est un ballon d'oxygène" déclare Thierry Delobel, président de la Fédération pour les langues régionales dans l'Éducation Nationale (Flarep), car "si elle ne crée pas des droits, elle permet de lever certains interdits". Pour Seaska, la fédération des écoles en langue basque, c'est également une bonne nouvelle parce que "tant que la circulaire existe, nous sommes protégés" explique son président, Peio Jorajuria.

La question des examens reste en suspens

Concernant le passage des examens en langue régionale tels que le brevet des collèges ou le baccalauréat, il est écrit sur la circulaire que cela est possible pour certaines épreuves, mais sans plus de précisions. "Paris renvoie la balle à Bordeaux" interprète Peio Jorajuria, car la décision reviendra aux recteurs d'Académie. "Il va falloir qu'on ait des réponses concrètes très rapidement sachant que le bac commence au mois de mars" poursuit le président de Seaska. De son côté, l'association des parents d'élèves de l'enseignement bilingue dans le public vient d'envoyer un courrier à la rectrice de l'académie de Bordeaux pour lui demander la possibilité de rédiger l'épreuve de sciences du brevet en basque. Actuellement, les collégiens ne peuvent passer que l'épreuve de mathématiques et d'histoire-géographie en langue régionale.