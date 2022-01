L'éducation nationale dans la rue à Bourges et Châteauroux ce jeudi 13 janvier

Ils sont personnels de l'éducation nationale, enseignants, directeurs et directrices d'établissements ou même inspecteurs et inspectrices et ils sont appelés à faire grève. Un appel très large pour une colère très vaste. L'ensemble du monde de l'éducation nationale est appelé à descendre dans la rue ce jeudi 13 janvier 2022pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire et l'attitude du ministre de tutelle, Jean-Michel Blanquer. Deux manifestations sont prévues dans le Berry. Un premier rassemblement a lieu place de la République à Châteauroux à 10h30, un second se tiendra à 11 heures à Bourges devant les locaux de la direction de l'éducation nationale à la cité Condé.

Le protocole sanitaire : une goutte d'eau qui fait déborder le vase

Un protocole sanitaire annoncé la veille pour le lendemain (le 2 janvier au soir, pour une rentrée le 3 janvier) ça a été la goutte d'eau pour Pierre Laumonier, professeur des écoles à Châteauroux et représentant du SNUIPP FSU. "Le mal est plus profond" et dure depuis longtemps explique-t-il, mais "le dernier protocole était vraiment ingérable". Côté chefs d'établissements d'abord : "on doit appeler toutes les familles, les directeurs d'école, les directrices sont épuisés". Côté enseignants ensuite : "on vient en classe, on a préparé notre classe et le fait de ne jamais avoir les mêmes élèves, ça casse tout ça. On a une perte de sens de notre métier. On a l'impression qu'on est là pour garder les enfants. C'est tout." Il faut ajouter à cela, un sentiment de mépris permanent comme avec les masques chirurgicaux enfin accordés "on va les recevoir, mais cela fait 20 mois qu'on les demande !" souligne l'enseignant. Au primaire, il l'assure, 75% des enseignants de l'Indre vont faire grève, et une école sur deux sera fermée ce jeudi !

Même colère, même ressentiment dans le secondaire où la grève sera aussi suivie. Outre le casse-tête des protocoles, Mathieu Henner, du SNES FSU, dénonce l'attitude de Jean-Michel Blanquer. "Le ministre, comme seule défense, qualifie les enseignants qui sont porteurs du Covid-19 d'absentéistes, propose de faire remplacer ces enseignants par des AED (assistants d'éducation) qui passeraient des vidéos aux élèves et par des enseignants retraités, alors même que l'on sait que le virus peut toucher ces personnes, même vaccinées. Toutes ces fanfaronnades du ministre ne sont là que pour cacher son inaction, son manque de préparation et son mépris pour la profession" estime cet enseignant au lycée Blaise Pascal de Châteauroux.

Un allègement du protocole qui rajoute de l'huile sur le feu

Tous deux ont aussi le sentiment de ne pas être en sécurité. L'intervention du Premier ministre, Jean Castex, lundi soir dans le 20heures de France 2 n'a pas désamorcé la colère, loin de là. Face à la colère des enseignants, des parents mais aussi des laboratoires et pharmaciens il a annoncé un allègement du protocole. Encore plus ubuesque selon les syndicalistes Indriens. "Il y a plus de 300.000 contaminations par jour et ils allègent le protocole ?" interroge, ironiquement Pierre Laumonier. "En gros, on dit aux enseignants, aux AED, aux personnels et agents des établissements - vous allez vivre avec le Covid-19 et vous allez risquer d'attraper le Covid-19. Il n'y a plus aucune protection pour les élèves et pour leurs familles, parce que les élèves qui se contaminent au lycée ramènent le virus chez eux et ils sont parfois avec des parents qui peuvent être à risque" lance quant-à-lui Mathieu Henner sans cacher sa colère, "on sait que l'on participe à la circulation du virus" ajoute de son côté Pierre Laumonier.

Les parents d'élèves soutiennent le mouvement

Ce protocole simplifié a été accueilli positivement par les laboratoires, qui retrouvent un rythme de croisière en matière de tests. Les pharmacies sont soulagées, elles aussi, du côté des tests antigéniques mais craignent les conséquences côté administratif des fameux auto-tests à fournir. Mais si le Premier Ministre espérait ainsi calmer la colère des parents, c'est peine perdue. Plusieurs associations, dont la FCPE, première fédération de parents d'élèves en France maintient son appel à faire l'école buissonnière et à manifester en soutien aux enseignants. "L'École, qui a subi des restrictions budgétaires sans précédent depuis plusieurs années, ne peut plus faire face aux différents protocoles imposés par le ministère de l'Education nationale" estime Emmanuelle Joyeux, co-présidente de la FCPE dans le Cher. Comme les enseignants, elle dénonce le manque d'écoute du ministère, "par exemple, nous demandons des capteurs CO2 depuis plus d'un an et demi et là, nous venons de les recevoir. Et encore, toutes les écoles ne sont pas équipées". Les multiples protocoles ont aussi épuisé les parents selon elle : "les enfants n'en peuvent plus, les parents ne savent plus comment faire puisque les protocoles changent tout le temps. Donc, il y a forcément un manque de confiance et un ras le bol total".

Preuve que le monde de l'éducation nationale voit rouge, voire rouge écarlate, et fait rare, outre les enseignants sont aussi appelés à la grève les chefs d'établissements et les inspecteurs académiques.

Informations pratiques : Châteauroux et Bourges

À Bourges, la ville annonce sur Facebook, dès ce mercredi soir, que 110 classes seront fermées. Dans trois écoles, l'ensemble des enseignants font grève. Il n'y aura pas d'accueil pour les petits berruyers dont l'enseignant est gréviste écrit la municipalité sur son site qui explique cela par les règles de "non brassage" imposées par le protocole.

Il y aura un service minimum assuré dans chaque école de Châteauroux Métropole, mais les parents sont invités autant que faire se peut à garder leurs enfants à la maison.