L'école à la maison : le rectorat de Créteil se dit prêt

Les établissements scolaires seront fermés en France dès ce lundi en raison du coronavirus. "Nous sommes prêts, l'ensemble des consignes est passé", a assuré ce dimanche Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale.

Seuls les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire seront admis dans les établissements scolaires, les autres bénéficieront d'enseignement à distance, au moins jusqu'aux vacances de printemps.

Cela signifie que chaque enseignant devra correspondre avec ses élèves via le numérique et entretenir un suivi régulier.

Daniel Auverlot, Recteur de l'Académie de Créteil (Seine Saint Denis, Val de Marne et Seine et marne) a sous sa responsabilité la scolarité d'un million d'élèves (de la maternelle à la fac). Il était l'invité de France Bleu Paris à 7h30.

Premier jour sans école, l'académie de Créteil est-elle prête ?

Daniel Auverlot : Oui, dans la mesure où nous avons les outils nécessaires, et notamment, via le CNED (Centre National d'Enseignement à Distance) l'application "Ma classe à la maison". Cette application va permettre aux enseignants d'organiser des classes virtuelles à l'aide de ressources pédagogiques.

L'objectif est de maintenir le lien entre l'établissement scolaire et l'élève

Ce qui est important, explique le recteur de l'académie de Créteil, c'est que l'enfant ne soit pas laissé libre de toute activité scolaire, mais au contraire, de maintenir la relation.

Les enseignants eux-mêmes sont-ils prêts à gérer cette relation ?

Si la situation est inédite, elle n'est pas pour autant exceptionnelle, dans ces trois départements de l'Est parisien : Cela fait des années que le rectorat de Créteil travaille sur le numérique et forme les professeurs sur ses outils. Bon nombre d'enseignants du collège et du lycée avait déjà l'habitude de mettre leur cours en ligne et d'échanger virtuellement avec leurs élèves confie Daniel Auverlot. "Il s'agit donc d'une généralisation de la méthode déjà initiée" poursuit-il.

Que va t-il se passer en cas de problèmes informatiques ?

Les services informatiques du Rectorat sont prêts et opérationnels, depuis ce lundi matin, pour parer à d'éventuels bugs affirme le rectorat de l'académie de Créteil. Les inspecteurs ont aussi été mis à disposition pour venir en aide.

Un premier bilan sera dressé à la fin de cette première journée de télétravail scolaire.