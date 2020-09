L'Emala, un service utile aux écoles de la circonscription de Prades qui disparaît

L'inspecteur d'académie estime que l'Emala n'est plus aussi utile qu'avant, et que des moyens humains vont être affectés ailleurs.

C'est une décision qui risque d'isoler encore un peu plus les écoles rurales : cette année, terminée l'Emala ! L'Equipe mobile académique de liaison et d'animation consistait à mobiliser une enseignante sur la mission suivante : elle parcourait les écoles de la circonscription de Prades, et apportait de la documentation et du matériel pédagogique à ses collègues. Mais ce poste a été supprimé.

Une quarantaine d'écoles rurales, dans la zone de Conflent, de la Cerdagne et de Capcir bénéficiaient de ce service, comme l'école de Vernet-les-Bains. La décision de suppression a été prise en avril par l'inspection académique, mais c'est seulement fin août que la directrice de l'école, Annie, a été informée.

Un service qui permettait d'enrichir et d'étoffer des projets de classe

Pour elle, avoir une enseignante qui faisait régulièrement la navette Perpignan/Vernet-les-Bains était un vrai plus pour l'école : "On commandait des livres au Canopé, basé à Perpignan, et elle nous les portait. Elle recherchait pour nous des documents. Elle était porteur de projets, aussi. Par exemple, sur l'audiovisuel, elle apportait une aide matérielle et physique, puisqu'elle intervenait en classe.", explique-t-elle.

De petits documentaires ont par exemple été réalisés par les enfants grâce au poste d'Emala. Corinne est institutrice à Vernet-les-Bains : "Ce service a permis d'étoffer et d'enrichir des projets qu'on avait à la base, avec des moyens qu'on aurait pas pu mettre en oeuvre seuls : par manque de technologie, de savoir-faire et surtout de temps."

Et les enfants comme Maya, élève de CM2, ont l'air de garder un bon souvenir des projets faits en classe : "Elle nous faisait un peu travailler sur les films, et on en a même créé un ! C'était très sympa, et drôle aussi !" Pour compenser un peu la perte de ce service, l'association OCCE propose de mettre à disposition un bénévole. Mais pour le moment, rien n'est encore fait. Les enseignants attendent de voir ce qu'il en sera.

L'inspection académique se défend : "des moyens vont être redéployés ailleurs"

De son côté, l'Inspecteur académique 66 estime que ce service aux écoles rurales était voué à disparaître, notamment parce qu'avec Internet les enseignants peuvent accéder facilement à de la documentation. Frédéric Fulgence assure que des moyens humains ont été mis ailleurs, en particulier pour renforcer les formations des instituteurs d'écoles rurales aux cours de lecture et de maths.

Cela fait plusieurs années que des postes pour le service Emala disparaissent en France. Cette décision pour la circonscription de Prades est donc une suite logique, selon l'inspecteur académique.