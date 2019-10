L'émouvant hommage d'un fils après le suicide d'un enseignant puydômois lors d'une marche blanche à Clermont

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Justice pour mon père". Une pancarte dans une main, une photo dans l'autre, un mois après le décès de son père, Sébastien Gatier ne veut pas en rester là. Professeur de commercialisation au lycée hôtelier de Chamalières, cet homme de 52 ans s'est suicidé le 9 septembre dernier. En laissant une lettre faisant état de harcèlement au travail.

Sébastien Gatier a été reçu au Rectorat © Radio France - Jean-Pierre Morel

"C'est normal qu'on soit là" explique un de ses élèves, "je l'ai eu pendant trois ans, et on savait un petit peu ce qui se passait, il faisait quelques allusions, mais on n'imaginait pas çà" ajoute Charly.

Il méritait cet hommage et on espère que ce ne sera pas vain... Une collègue de Laurent Gatier

Près de 400 personnes se sont rassemblées pour rendre hommage à l'enseignant, des élèves, des collègues, et des anonymes venus témoigner avec une fleur à la main.

La marche blanche est partie de la place de Jaude pour rejoindre le Rectorat. C'est là que Sébastien a pris la parole pour demander justice. "Je demande que son décès soit considéré comme un accident du travail" poursuit le jeune garçon de 20 ans.

Un accident du travail ?

Il a ensuite été reçu au Rectorat par le Directeur de Cabinet. Deux enquêtes internes doivent maintenant être diligentées.