"L'énergie c'est à peu près 4 millions d'euros d'augmentation pour l'année 2022" Yassine Lakhnech, UGA

Alors que 56 000 à 57 000 étudiants reprennent ce mois-ci le chemin des salles de cours et des amphithéâtres, le président de l'Université Grenoble Alpes est invité sur France Bleu Isère pour parler accueil et économies d'énergies

A l'aube de cette nouvelle année universitaire, Yassine Lakhnech, président de l'Université Grenoble Alpes (UGA) est l'invité de France Bleu Isère. Entre amélioration de l'accueil des étudiants et des qualités thermiques des bâtiments, nous faisons avec lui le tour de quelques sujets d'actualité.

Yassine Lakhnech, entre 56 000 et 57 000 étudiants font leur rentrée en ce mois de septembre sur le campus et les différents sites de l'UGA. Des étudiants qui sont choyés, guidés... C'est important pour une université cet accueil ? C'est une question d'image ?

C'est très très important bien sûr, mais c'est pas qu'une question d'image. C'est une question aussi de créer les meilleures conditions pour nos jeunes, pour nos étudiants, le "capital de la nation" Et ça commence par mieux connaître les universités, mieux connaître les services, mieux savoir comment on peut les accompagner. Voilà. Donc c'est très important que les étudiants puissent s'épanouir. C'est comme ça qu'ils pourront enrichir leurs études. [...] La vie étudiante et les étudiants deviennent de plus en plus importants dans la vie des universités. Les universités prennent conscience de plus en plus de l'importance d'accompagner les étudiants. Il se trouve que, à Grenoble, on est souvent en avance par rapport aux autres.

Sujet d'actualité s'il en est : le coût des énergies et les appels à la sobriété. Ça concerne évidemment aussi les universités. Est ce que vous êtes inquiet pour le budget global de l'UGA et comment être sobre dans des bâtiments qui sont parfois un peu vieillissants ?

Est ce qu'on est inquiets pour le budget ? Oui, on est inquiets pour le budget par rapport à l'énergie. C'est à peu près 4 millions d'euros d'augmentation pour l'année 2022.sur un total d'une dizaine de millions. On est encore plus inquiets de l'augmentation du point d'indice qui, pour l'université, se chiffre à 12 millions d'euros par an et pour laquelle, aujourd'hui, nous n'avons pas de certitude sur la compensation par l'État.

Le point d'indice ?

Pour le salaire. Pour les salaires des enseignants et des fonctionnaires de manière générale. Ensuite, par rapport à la question de l'énergie, il se trouve que l'université est dans une démarche de sobriété énergétique depuis maintenant des années. Nous avons eu 32 millions pour cette opération dans le cadre du plan de relance pour des rénovations énergétiques. Nous avons déjà par exemple cette année pu fermer, arrêter, le chauffage deux semaines avant la date à laquelle on le fait d'habitude. Ça a été très accueilli de manière très très positive par les collègues. On déploie des panneaux solaires aussi, il y a tout un ensemble d'actions qui étaient déjà prévues et donc nous sommes déjà dans cette démarche là qu'il faut bien sûr accélérer.

Vous allez par exemple limiter la température dans les amphis ?

On peut être à 19 degrés tout à fait mais je ne sûr que ce sont les amphis qui consomment le plus pour nous. Pour l'énergie il y à d'autres choses comme des équipements de recherche qui consomment pas mal et qu'on ne peut pas arrêter de cette manière là. C'est pour ça que dans notre réflexion, il y a une distinction entre l'énergie qu'on utilise au quotidien et l'énergie dont on a besoin pour nos missions.

Il y a un grand chantier en ce moment sur le campus, entre l'Ensimag et la piscine disons, pour ceux qui connaissent un peu les lieux. C'est quoi ce grand bâtiment qui est en train de pousser ?

C'est un bâtiment qui s'appelle la Maison universitaire pour les services des étudiants. Elle va regrouper le siège du Crous avec plusieurs services de l'université pour les étudiants, des services de la vie étudiante, le centre de santé, etc... Encore une fois ça va dans le sens que j'ai dit tout à l'heure : l'importance de la vie étudiante pour l'université. Et donc c'est un bâtiment qui va accueillir ces services là, avec des parcours identifiés, ou l'étudiant peut venir et où il pourra être accompagné par rapport à tous ses besoins, par rapport à son projet. Ça peut être des besoins en termes financiers, ça peut être aussi des sujets de santé. Ça peut être aussi des projets pour partir à l'étranger, pour participer, voire organiser des événements... Tous les services qui concernent les étudiants. [...] La collaboration étroite entre l'université et le Crous à Grenoble et quelque chose qui est suivi au niveau national. C'est un exemple. Ça a été cité pendant la crise Covid par le Premier ministre de l'époque et la ministre de l'enseignement supérieur. C'est quelque chose qui a été cité en exemple pour les autres sites, les autres universités.

La recherche est quelque chose qui vous tient à cœur. La partie recherche, ça représente combien de personnes sur le campus et au sein de votre université ?

Nous avons a peu près, entre enseignants-chercheurs et chercheurs - puisque nous accueillons aussi, nous hébergeons, des chercheurs du CNRS, de l'Inria etc... - 3 000 à 3 500 chercheurs et enseignants-chercheurs. C'est l'une des dix universités qui ont la recherche la plus intensive. En tout cas, on est dans les classements de la production scientifique la première université en dehors de Paris et parmi les universités parisiennes il y en a quatre qui sont devant nous.