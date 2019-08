L''enseignant de Malicornay Mathieu Faucher va faire sa rentrée à Déols

Châteauroux, France

Mathieu Faucher va devoir attendre encore un peu avant de retrouver l'école de Malicornay dans l'Indre. En juin 2017, l'enseignant avait était sanctionné par sa hiérarchie pour prosélytisme après avoir lu en classe à ses élèves de CM1 et CM2 des extraits de textes religieux. Mathieu faucher avait été muté d'office mais le professeur avait saisi la justice et cet été, le tribunal administratif de Limoges lui a donné raison et enjoint le rectorat d'Orléans-Tours de reintégrer l'enseignant sur son poste à Malicornay.

Mais pour l'instant, Mathieu Faucher qui a toujours le statut de remplaçant dans l'Indre, fera donc sa rentrée à Déols. L'enseignant que nous avons joint se dit "déçu" même s'il ajoute que c'est aussi pour lui "un grand plaisir de travailler à Déols". Le rectorat a jusqu'au 10 septembre pour réintégrer Mathieu Faucher à Malicornay, à moins que d'içi là, l'administration de l'éducation nationale ne fasse appel de la décision du tribunal adminsitratif.