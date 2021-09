L'enseignement du breton au CNED sera-t-il bien proposé à la rentrée ?

L'enseignement du breton à distance via le CNED doit démarrer cette rentrée pour les lycéens de première et terminale. Mais parents d'élèves et enseignants s'inquiètent de possibles retards.

Quand Bernez Rouz a voulu inscrire sa fille, lycéenne en classe de première, aux cours de breton à distance début septembre, il a été très surpris de la réponse du CNED. "On m'a expliqué par mail que le breton ne serait pas proposé cette rentrée, et que la question était toujours en réflexion". La région Bretagne avait pourtant annoncé en décembre dernier l'arrivée du breton dans l'offre de formation du CNED à destination des lycéens. Une nouveauté à nouveau confirmée il y a quelques jours par le rectorat de Rennes.

Bernez Rouz, qui est aussi président du Conseil culturel de Bretagne, s'agace de devoir "à nouveau avaler des couleuvres" : "personne ne sait qui s'en occupe au CNED, c'est le flou total".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les cours seront bien proposés, selon le rectorat

Sur le site du CNED en effet, aucune trace d'un cursus en langue bretonne pour l'instant. Une incertitude qui ne date pas de cette semaine, rappelle l'association Kelennomp !, qui fédère les enseignants de langue bretonne. Dans un courrier adressé notamment au ministre de l'Education nationale, elle alertait déjà en juillet dernier sur les "nombreuses difficultés" rencontrées par les enseignants chargés de concevoir les cours de breton pour le CNED.

L'association dénonçait alors "l'absence initiale de cahier des charges, l'absence de contrats de production, de nombreuses questions auxquelles il n’était pas apporté de réponses ou dans des délais longs". Face à cette situation, l'équipe pédagogique initiale s'était retirée du projet en mai. "Depuis, nous n'avons plus aucune nouvelle", précise Renan Kerbiged, co-président de Kelennomp !

Au rectorat de Rennes, on s'étonne de la réponse de l'organisme d'enseignement à distance. _"Les cours de breton seront bien proposés à partir du 1er octobre comme prévu"_, répond-t-on. "A partir de cette rentrée, seuls les élèves des classes de 1ère et de terminale des lycées généraux et technologiques pourront suivre cet enseignement à distance et présenter le breton comme langue vivante (option facultative) au baccalauréat. Progressivement, cette proposition sera élargie à d'autres classes mais cette année elle ne concerne que les élèves de 1ère et de terminales", précise le rectorat. Contacté, le CNED n'a pas répondu à nos sollicitations.