L'enseignement professionnel fait sa rentrée à Angoulême

La ministre de l'enseignement et de la formation professionnels, Carole Grandjean, était ce jeudi à Angoulême. Elle a visité l'atelier de menuiserie au Lycée Sillac, la maroquinerie et l'aide à la personne au lycée Jean-Rostand l'aprèsmidi.. Une réforme de l'enseignement professionnel est en cours.

Pour la rentrée scolaire, l'enseignement professionnel était à l'honneur ce jeudi en Charente. La ministre déléguée à l'enseignement et à la formation professionnelles, Carole GRANDJEAN, était à Angoulême, pour mettre en avant la filière menuiserie au Lycée professionnel de Sillac le matin, et les formations à l'accompagnement, aux soins et aux services à la personne, ainsi que la maroquinerie l'après-midi au lycée professionnel Jean-Rostand.

Carole Grandjean a dialogué avec les élèves et les formateurs de l'atelier menuiserie du Lycée de Sillac © Radio France - Pierre MARSAT

La formation en alternance lycée - entreprise, c'est l'un des points forts que veut développer la ministre dans sa réforme de l'enseignement professionnel qu'elle prépare. Avec une sensibilisation, dès le collège, aux métiers manuels auxquels on ne pense pas forcément. Des journées "Découverte des métiers" seront organisées, dès cet automne, dans les collèges à partir de la cinquième, pour préparer l'orientation future vers des métiers manuels attrayants.

La ministre a échangé dans l'atelier menuiserie avec des élèves et des formateurs Copier

L'une des productions de l'atelier menuiserie du lycée de Sillac © Radio France - Pierre MARSAT

Autre formation découverte par Carole Grandjean : l'accompagnement, l'aide et le service à la personne. C'est une formation qui est peu connue, qui existe pourtant depuis plusieurs années au Lycée professionnel Jean-Rostand de la Cité scolaire Marguerite de Valois à Angoulême : une formation d'aide aux personnes âgées dans les EHPAD, aux enfants dans les crèches, et même à domicile. La ministre prépare en trois ans un Bac PRO en pleine rénovation actuellement, qui mélange parcours théorique au lycée, et stages dans les structures d'accueil ou d'aide à domicile

La formation d'aide à la personne au lycée professionnel Jean-Rostand d'Angoulême Copier