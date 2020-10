L'ensemble de la cité scolaire de Vaison-la-Romaine est désormais fermé

Après le lycée Stéphane Hessel, c'est toute la cité scolaire de Vaison-la-Romaine qui ferme à cause d'une vingtaine de cas de Covid-19 parmi les élèves et le personnel. Les cours ont lieu à distance.

L'ensemble de la cité scolaire de Vaison-la-Romaine (Vaucluse) est désormais fermé, à cause de plusieurs cas de Covid-19. Depuis le mardi 6 octobre, les autorités sanitaires ont décidé de fermer le lycée Stéphane Hessel, faute d'encadrants suffisants. Elles ont finalement fait le choix de fermer également le collège Joseph d'Arbaud, ce vendredi 9 octobre.

Cours à distance pour les collégiens et les lycéens

Six cas ont été détectés dans une même classe de collège. En tout, collégiens, lycéens et personnel confondu, la cité scolaire totalise 21 cas. Par mesure de précaution, les deux établissements restent donc fermés ce vendredi. Les cours sont assurés à distance et un service d'accueil minimum est organisé au collège. La préfecture, l'Agence régionale de santé et l'inspection académique doit faire un point dans la journée pour savoir si les classes peuvent rouvrir.