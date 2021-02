L'entraide et la solidarité envers les étudiants des Pyrénées-Orientales

Associations ou particuliers se mobilisent pour les étudiants des Pyrénées-Orientales. Depuis près d'un an, les étudiants payent le prix fort de la crise sanitaire. Pour certains, faire les courses ou payer le loyer est quasiment impossible aujourd'hui. Selon une enquête, pour 56% des étudiants interrogés, l'accès aux produits de première nécessité est devenu difficile.

N'ayez pas peur, on va vous aider" Pascal Taize

Pascal Taize, gilet jaune et membre de l'association Mieux Vivre dans les PO a découvert la précarité étudiante lors d'une manifestation. "Avec ce qui se passe avec le Covid, ils ne peuvent plus subvenir à leur besoin prioritaire qui est de se nourrir, et on en arrive même à un point où certains qui ne sont pas boursiers n'arrivent même plus à payer leur loyer. On pensait qu'ils étaient en difficulté, mais à ce point là, _c'est vraiment effrayant_. C'est un truc qui nous a choqué au plus au point".

Il organise une distribution alimentaire, ce mercredi 3 Mars 2021, et lance un appel aux étudiants. "On a été jeunes, on a galéré nous aussi, n'ayez pas honte, on comprend ce qui se passe. Ce n'est pas de votre faute, venez nous voir, on vous aidera, on vous trouvera des soutiens, on fera tout ce qu'on peut pour vous aider".

Pascal Guillemand est éleveur à Reynes et porte-parole de la Confédération paysanne 66. Participer à cette distribution, c'était une évidence. "C'est l'avenir quoi, c'est des jeunes qui avaient un travail, qui l'ont perdu, qui font des études. C'est vraiment la société de demain, donc il faut vraiment aider tous ces jeunes".

Amélia Ceypek est étudiante à Perpignan et membre du collectif "Entr'Aide Etudiant". Elle est en première ligne face à la détresse des jeunes, et a décidé d'organiser un vide-dressing avec son Collectif. "C'est vrai que pour certains, c'est catastrophique, clairement, surtout par rapport à leurs logements, cela devient de plus en plus compliqué de payer le loyer".

Le Collectif organise aussi des parrainages, un système qui permet d'accompagner un étudiant dans tous les domaines: démarches administratives, soutien psychologique, ou tout simplement fournir des repas ou partager des moments ensemble.

Richard Top est le parrain de Chihab, étudiant à Perpignan. "Ils n'osent pas dire les choses, ils sont très secrets. La difficulté c'est de les faire parler pour savoir de quoi ils ont besoin: du riz, des pâtes, de la viande, ils ne doivent pas en manger souvent. J'ai invité Chihab aussi chez moi, profiter d'une famille, de la campagne c'est bien ! Ils ne sont pas seuls, et c'est le plus important."

