L'Escale accueille les jeunes Niçois de 11 à 25 ans

Le point d'accueil et d'écoute jeunes de la ville de Nice fête ses 20 ans. Pour l'occasion, L'Escale vient d'emménager dans un nouveau local situé 12 boulevard Risso, près de la patinoire Jean-Bouin et de l'arrêt de tram Palais des expositions. Ce lieu géré par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Nice aide chaque année près de 500 Niçois âgés de 11 à 25 ans. Les adolescents peuvent y trouver un accompagnement personnalisé, explique son directeur, Franck Giquelay.

ⓘ Publicité

Logement, santé, emploi, les jeunes peuvent être accompagnés dans toutes leurs démarches

Trois travailleurs sociaux et une psychologue sont à l'écoute des jeunes. Sur place, dans le nouveau local de L'Escale, des ordinateurs sont accessibles. Aya, 20 ans, est accompagnée depuis quatre ans, la jeune pâtissière a bénéficié d'un soutien pour trouver un logement. La Niçoise d'adoption a aussi été soutenue par la psychologue lorsqu'elle avait des soucis avec sa famille. Les Niçois peuvent être accompagnés de façon anonyme s'ils le souhaitent.

Des aides financières pour le permis

Via le point d'accueil et d'écoute L'Escale, les jeunes Niçois peuvent déposer un dossier afin d'obtenir une subvention de 450 euros pour passer le permis. Pour bénéficier de cette aide financière, il faut être âgé de 17 à 25 ans, être non imposable, résider à Nice et avoir obtenu le code de la route.

Des ateliers d'écriture sont aussi proposés aux jeunes. L'objectif de ces ateliers est de prendre confiance en soi, de se préparer ainsi à passer son oral du baccalauréat ou un entretien d'embauche.

Les parents peuvent également être soutenus en cas de difficulté avec leurs enfants. Des "pauses parentales" sont organisées. Ces temps d'échange permettent de reprendre confiance et d'échanger entre parents.

Pour contacter L'Escale, rendez-vous 12 boulevard Risso ou au 04.92.47.67.40.