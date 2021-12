Rénovation d'un restaurant universitaire, financement des laboratoires de recherche... L'Etat va financer des projets au sein de l'université de Poitiers et de son Crous à hauteur de 20,8 millions d'euros. Les détails ont été précisés ce vendredi 3 décembre.

L'Etat accorde un peu plus de 20 millions d'euros à l'université de Poitiers et son Crous

C'est un gros coup de pouce de l'Etat pour les étudiants de Poitiers. Il accorde 20,8 millions d'euros à l'université et son Crous, le centre qui gère toute la vie étudiante, la restauration, le logement, etc. Le montant a été confirmé toute fin novembre, et il a été détaillé ce vendredi 3 décembre par Sacha Houlié, le député de la majorité dans la Vienne.

Le restaurant universitaire Champlain rénové

Il y a une première enveloppe de 4,8 millions d'euros pour le Crous. Elle va quasiment couvrir toute la rénovation du restaurant universitaire Champlain, celui qui se trouve près de l'avenue d'Iassy et du stade de Beaulieu. C'est un gros chantier car il faut refaire toute l'isolation thermique du bâtiment. Au total, il y en a pour un peu plus de cinq millions d'euros. Le début des travaux est prévu en avril prochain.

Des financements pour la recherche universitaire

L'Etat débloque aussi 16 millions d'euros pour l'université de Poitiers. Cet argent ne doit pas servir à des travaux mais il doit plutôt financer les laboratoires de recherche qui travaillent avec des centres comme le CNRS ou l'INSERM. Cette enveloppe doit également soutenir financièrement les partenariats avec des entreprises, par exemple avec Siemens et Sorégies. Cet investissement va s'étaler sur neuf ans.