"L'Éxpédition 7ème Continent" dans l'Hérault pour sensibiliser à la protection des océans.

L'ONG "l'Éxpédition 7ème Continent" a amarré son voilier dans le port de la Grande-Motte ce week-end pour sensibiliser les touristes à la pollution marine. Ils pointent du doigt la création d'un septième continent, uniquement composé de déchets.

Les touristes et les Grand-Mottois peuvent découvrir l'équipe de l'ONG "Éxpédition 7ème Continent" dans le port ce week-end. Ces chercheurs et explorateurs, emmenés par Patrick Deixonne, tirent la sonnette d'alarme: un septième continent composé de déchets est en train de se créer dans les océans.

Cartographie mondiale des déchets marins: 1333 espèces affectées https://t.co/yn2m6qqouj via @Sciences_Avenir — Septième Continent (@7eContinent) May 2, 2017

Un continent équivalent à dix fois la France

Les chiffres font froid dans le dos :

Le septième continent est équivalent à dix fois la taille de la France

80% des déchets marins proviennent de l'activité humaine

Les chercheurs proposent différents ateliers pédagogiques pour sensibiliser et rencontrer le public de la Grande-Motte. Les touristes sont également conviés sur le voilier l'Amadeus, datant de 1910. Ils peuvent y admirer des sculptures entièrement réalisées à partir de déchets marins.

Un oiseau réalisé à partir de bouchons, de plastiques, de tuyaux retrouvés dans les océans - Noé Hochet-Bodin

L'ONG a déjà accosté dans huit autres ports de l'Hérault. Elle sera également présente le mardi 8 et mercredi 9 août à Port Camargue. Pour cause, la Méditerranée est la mer qui concentre le plus de déchets, du fait des activités sur les littoraux.