L'harmonisation régionale des transports scolaires inquiète la Corrèze

Corrèze, France

La Région Nouvelle-Aquitaine, compétente en matière de transport scolaire depuis septembre 2017, présentera son projet d'harmonisation début mars. Mais les grandes lignes en sont déjà connues. En Corrèze la question des tarifs ne se posera pas puisque ceux-ci devraient rester identiques avec une échelle allant de 30 à 150 euros par an et par enfant suivant les revenus des familles. Mais le grand bouleversement viendra avec la modification des points d'arrêts.

Deux fois moins d'arrêts

Car en Corrèze la règle actuelle veut que chaque enfant trouve un arrêt de bus scolaire à moins d'1,5 km de chez lui. Et par extension que tous les enfants vivant à au moins 1,5 kilomètres de son école ou de son collège peuvent prendre le bus pour s'y rendre. Mais la Région envisage de doubler cette distance. Il faudrait donc à terme 3 km au moins entre l'école et un enfant pour avoir droit au transport. De fait cela exclurait nombre d'enfants des bus. Myriam Nussli, présidente de la FCPE de la Corrèze, a fait sa petite étude autour de chez elle. "Par exemple une petite commune près d'Objat qui a 55 enfants inscrits, 30 qui prennent le bus. Si on porte la distance à 3 km 28 enfants ne pourraient plus prendre le ramassage scolaire"

17,5 millions d'euros par an

Plus encore certaines communes pourraient ne plus avoir de ramassage du tout. Seilhac par exemple dont la superficie n'est pas très importante. "Pratiquement aucun enfant de Seilhac ne pourrait prendre le bus scolaire pour venir à l'école primaire parce qu'à chaque fois on est en dessous des 3 km" s'indigne le maire Marc Géraudie. De son côté Pascal Coste, président du Conseil départemental, rappelle que la Corrèze verse 17,5 millions d'euros à la Région pour le transport scolaire et ne comprendrait donc pas que le service soit dégradé à moins que "la Région rende une partie de cet argent". Une fronde que la Région a entendue. L'application de cette nouvelle règle ne se fera pas sans concertation. Et elle n'aura pas lieu avant trois ans.