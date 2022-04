L'Hérault devient territoire numérique éducatif

Le département de l'Hérault fait partie des 10 nouveaux départements qui deviennent Territoire numérique et éducatif. C'est un dispositif à l'initiative de l'Etat et plusieurs partenaires pour généraliser l'accès au numérique dans les établissements scolaires et auprès des familles des élèves.

L'Hérault rejoint la liste des 10 départements entrant dans le dispositif Territoire numérique éducatif. Il s'agit d'un dispositif mis en place par l'état pour lutter contre la fracture numérique. Dans le département, 112 écoles, 21 collèges et 16 lycées sont concernées. 11 communes et communauté de communes sont concernés. A Montpellier, à Béziers, à Lunel, Agde, Sète, Pézenas, mais aussi dans l'arrière-pays à Saint-Pons-de-Thomieres, Olargues, Bédarieux et Saint-Gervais-sur-Mare et la Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises.

les 11 communes et communauté de communes concernés par la mise en place du dispositif © Radio France

L'objectif est de développer les compétences numériques des élèves mais aussi des professeurs et des parents. Les établissements concernés par le dispositif vont être équipés de tablettes et ordinateurs. Les enseignants vont aussi recevoir des formations pour apprendre à s'en servir.

"Le but c'est aussi que les enseignants soient mieux armés pour utiliser le numérique"

Sophie Béjean, rectrice de l'académie de Montpellier

Le dispositif Territoire numérique éducatif de l'Hérault veut aussi impliquer les familles. Elles pourront si elles le souhaitent avoir des formations pour apprendre à utiliser les ressources numériques mises en place par l'établissement où leur enfant est scolarisé: l'ENT par exemple. Pour suivre la scolarité de l'enfant, communiquer avec les professeurs, payer la cantine ou encore faire une demande de bourse.

"On s'aperçoit que c'est compliqué pour certaines familles d'accéder au numérique. Elles n'ont pas les outils à la maison ou ne maîtrise pas forcément la langue"

Joël Planes, principal du collège Simone Weil à Montpellier

Le dispositif doit se mettre en place progressivement. Il sera totalement déployé à la rentrée de septembre.