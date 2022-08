L'heure de la rentrée a sonné pour près de 25.000 élèves indriens

Après deux mois de vacances, c'est la rentrée ce jeudi dans les écoles, collèges et lycées indriens.

Il ne manque plus que les élèves (photo d'illustration)

L'heure de la reprise a sonné dans les établissements scolaires de l'Indre. Ils sont très exactement 24.448 élèves à retrouver leurs salles de classe à partir de ce jeudi, près de 15.000 enfants dans le premier degré (écoles maternelles et élémentaires), un peu moins, 13.500, dans le second degré (collèges et lycées).

Cette rentrée est marquée par des inquiétudes concernant les effectifs enseignants. Le ministère de l'Education nationale a indiqué que 4.000 postes n'avaient pas été pourvus lors des derniers concours de recrutement. Pour combler ces manques, le ministre Pap Ndiaye a annoncé le recrutement de quelque 3.000 contractuels.

Le recours aux contractuels est aussi une réalité dans l'Indre

Co-secrétaire départemental du Snuipp, Pierre Laumonier le reconnaît : l'Indre est moins en difficulté que d'autres sur ce plan-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème selon lui : "On voit bien qu'on n'a pas assez d'enseignants puisque pendant la crise du Covid, il y a eu de nombreuses journées où des absences n'ont pas pu être remplacées, notamment à Châteauroux". D'après le syndicaliste, une petite dizaine de contractuels sont intervenus l'an dernier dans les écoles primaires du département. "Ils manquent forcément de formation, s'insurge-t-il. Ils vont au rectorat ou dans les Inspé (institut national supérieur du professorat et de l'éducation) quelques jours, on leur présente deux ou trois notions puis ils sont envoyés dans les classes".

Pierre Laumonier et Charline Laurent, responsables du Snuipp dans l'Indre © Radio France - Sarah Tuchscherer

Incertitudes sur la formation des professeurs stagiaires

En ce début d'année scolaire, le Snuipp s'inquiète également du sort réservé aux professeurs stagiaires. La question du lieu de leur formation n'est pas complètement tranchée. Selon Charline Laurent, elle aussi co-secrétaire départementale du syndicat, "certains pourraient devoir aller passer la moitié de la semaine, lorsqu'ils ne seront pas en classe, à Orléans, c'est-à-dire parfois à une heure ou une heure et demi de route. Or, après avoir été reçus au concours dans l'Indre, ils ont souvent déménagé, ont parfois des contraintes familiales, c'est inadmissible". Le Snuipp espère que ces heures de formation seront finalement dispensées à l'Inspé de Châteauroux.

