"L'heure est grave" : le président de la CCI Marne en Champagne craint que les apprentis soient délaissés

Les président(e)s des Chambres consulaires de la Marne (de Commerce et d'Industrie, d'Agriculture, des Métiers et de l'Artisanats...) se sont réunies ce vendredi matin à l'occasion d'une conférence de presse à Reims. L'occasion d'aborder la question de l'apprentissage, dont le succès est menacé par la crise économique liée au Covid-19. Début juin, la ministre du travail annonçait des aides de 5.000 à 8.000 euros pour inciter les entreprises à recruter des alternants.

"L'heure est grave, évidemment. Je pense à tous ces jeunes qui vont se retrouver au mois de septembre sans emploi et qui vont venir grossir le flot des chômeurs. Alors c'est vrai que c'est très difficile actuellement pour les entreprises mais celles qui vont embaucher des jeunes, ça ne va rien leur coûter. De plus, on peut considérer que l'activité va repartir, en tout cas tout le monde le souhaite et l'idéal c'est que si on forme des apprentis maintenant, ils seront actifs lorsque le marché reprendra d'ici un an." - Jean-Paul Pageau, directeur de la CCI Marne en Champagne

L'apprentissage doit se réinventer

L'objectif est donc de renouer le lien, parfois complexe, entre les entreprises et les jeunes. Mais avec les circonstances sanitaires, compliqué d'organiser des jobs dating, les professionnels veulent miser sur davantage d'accompagnement et de communication, notamment grâce au numérique. Alméa, structure qui regroupe les quatre Centres de Formation d'Apprentis et qui recense 4.700 contrats d'apprentissage en Champagne-Ardenne, organise le 24 juin une journée portes ouvertes digitale.