L'hommage à l'enseignant Samuel Paty au Lycée Marc Chagall à Reims

Les élèves ont fait leur rentrée ce lundi 2 novembre dans les écoles, collèges et lycées, dans un contexte particulier un peu plus de deux semaines après l'assassinat du professeur d'histoire géographie Samuel Paty. Une minute de silence a été observée dans les classes ce matin à 11 hen hommage à l'enseignant assassiné après avoir montré les caricatures de Charlie Hebdo.

La Rectrice de l'Académie de Reims s'est déplacée au Lycée Marc Chagall pour parler à des élèves, réunis avec un nombre restreint dans l'amphithéâtre de l'établissement. Agnès Walch Mension-Rigau a demandé aux élèves de définir par un mot cette journée : "gravité" de la mort d'un professeur, "incompréhension" face au motif de son assassinat.

Interview de la rectrice ce lundi 2 novembre à l'occasion de la journée spéciale. Copier

à lire aussi PHOTOS - Des milliers de personnes rassemblées à Paris et dans toute la France en hommage à Samuel Paty

La caricature c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ou de lire, il y a un vrai travail de fond à faire -- François Belleil

L'heure est ce lundi au recueillement, mais aussi à l'enseignement : comment les professeurs peuvent et doivent s'adresser aux élèves, après une telle tragédie ? Et comment enseigner la liberté d'expression ? "Contextualiser d'abord l'assassinat de Samuel Paty parce que tous les élèves n'ont pas en fait une vision très claire de ce qui s'est passé, et continuer ensuite par un travail sur la liberté d'expression, parce que vous avez actuellement une moindre sensibilité des élèves à la presse écrite", explique François Belleil, professeur d'histoire géographie au Lycée Chagall.

"La caricature c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et de lire, pour nous il y a un vrai travail de fond à faire sur l'éducation aux médias qui est déjà dans les programmes mais qui ne suffit pas... peut être plus de focalisation sur l'actualité", ajoute François Belleil.