L'hôpital de Montpellier accueille les enfants et adolescents qui souffrent de phobie scolaire

"Un matin, je ne pouvais plus aller au collège", Anaïs, 13 ans, a le sourire timide mais les yeux pleins de joie. Après plusieurs mois passés sans aller en cours, elle retrouve enfin ses camarades : "J**e suis fière de moi". Pendant ces longs mois, elle est allée quatre fois par semaine au service MPEA (médecine psychologique pour enfant et adolescent) Peyre Plantade de l'hôpital de la Colombière. Une prise en charge par une équipe composée d'une pédopsychiatre, le docteur Denis, des infirmiers et professeurs. Plusieurs mois pour apprendre à gérer son RSA, son refus scolaire anxieux jusqu'à ce jour du mois de juin où elle est enfin retournée en classe.

ⓘ Publicité

Le MPEA accueille des jeunes qui ne peuvent plus aller en cours

Le service MPEA assure des cours pour éviter le décrochage scolaire mais aussi des ateliers pour apprendre à gérer son stress, grâce notamment à des cours de relaxation.

L'idée est aussi de suivre une thérapie comportementaliste avec des ateliers comme portant sur l'affirmation de soi : "On leur apprend à prendre confiance en elles puisque ce sont surtout des jeunes filles, explique Antonietta Charbonnier, l'infirmière. Petit à petit, elles vont parvenir à faire des choses dont elles se sentaient incapables auparavant". Les thèmes de ces ateliers sont ciblés, comment répondre à un harceleur ou un moqueur ? Comment répondre à un compliment ? Comment faire un compliment ? Comment émettre une critique et comment y répondre ? Comment défendre ses intérêts ? Des séances animées sous forme de scénettes répétées. "Ainsi, elles peuvent s'entrainer pour ensuite être un peu plus armées lorsqu'elles vivent la situation en vrai", ajoute l'infirmière.

Les jeunes suivent des cours et des ateliers pour prendre confiance en soi

Le service accueille des enfants et des adolescents qui ne parviennent plus à aller en cour. Les raisons sont très différentes d'un enfant à l'autre. On pense immédiatement au harcèlement scolaire mais c'est loin d'être la première cause. "Ça peut être la peur de vomir, la peur d'avoir des mauvaises notes comme c'était le cas pour Anaïs", selon Antonietta Charbonnier.

La fin de l'errance pour les parents

Pour les parents, comme Sophie, maman de deux enfants qui souffrent d'anxiété, ce service est une bouée de sauvetage. Elle a toqué à de nombreuses portes avant de trouver le docteur Denis. Un peu d'espoir après des mois d'anxiété pour elle aussi. "Un matin, impossible d'aller à l'école, on ne sait pas pourquoi. On est alors dans une errance parentale parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser. On vous dit qu'il faut forcer l'enfant, que c'est peut-être des caprices. Alors quand on m'a donné l'adresse du MPEA, ça nous a soulagé d'un grand poids !"

loading

loading

loading

loading

loading