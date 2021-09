L'illettrisme : ce mal invisible qui touche 8,2% des jeunes mosellans

En France, 2,5 millions de personnes sont en situation d'illettrisme selon l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI). "Un phénomène invisible", une "souffrance" selon Caroline Bartelmann, directrice de l'association Savoirs pour réussir qui ouvre une antenne dans le quartier de Metz-Borny. Toujours selon les données de l'ANLCI, cela concerne 8,2% des jeunes mosellans : une proportion élevée, même s'il s'agit de l'un des taux les plus faibles des départements du Grand Est.

Détecter les cas

L'illettrisme englobe les difficultés de lecture, d'écriture, le calcul et l'usage des outils numériques. "Il n'y a pas de profil type, décrit Caroline Bartelmann, il y a des jeunes qui ont été en difficultés scolaires, mais aussi des adultes dans l'emploi pour lesquels il y a une érosion." Difficile de détecter ces personnes qui, la plupart du temps, cachent leurs lacunes. Les missions locales, missions pour l'emploi parviennent à repérer ceux qui, par exemple, peine à remplir des formulaires, prétextent avoir oublié leurs lunettes... Des tests lors des Journées défense et citoyenneté permettent également d'évaluer le niveau de lecture des jeunes.

Accompagnement "à la carte"

Pour sortir de cet isolement, l'association Savoirs pour réussir mise sur "un éclairage positif : une fois que la personne est détectée, il faut qu'elle ai envie d'avoir un apprentissage."L'accompagnement par les bénévoles se fait à la carte, en fonction des besoins et sur des durées très variables. Parfois, les bases sont présentes et n'ont besoin que d'un déclic, "et les personnes de part leur propre volonté deviennent de plus en plus autonomes dans leur vie au quotidien."

175 personnes ont ainsi été accompagnées par Savoirs pour réussir au 1er septembre 2021 dans ses deux antennes alsaciennes. L'association est aussi à la recherche de bénévoles pour ses permanences à Metz-Borny.