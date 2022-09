"L'illettrisme est toujours une réalité dans l'Indre"

À l'occasion des journées nationales d'action contre l'illettrisme, qui ont lieu du 8 au 15 septembre, Nicole Blot, la coordinatrice du CRIA 36, le Centre Ressource Illettrisme et Analphabétisme dans l'Indre, était l'invitée de France Bleu Berry ce vendredi.

"L'illettrisme reste une réalité dans l'Indre et en France" détaille Nicole Blot. En France, on estime que 7% des personnes ayant été scolarisées sont en situation d'illettrisme.

Le détail du nombre de personnes concernées dans l'Indre est cependant difficile à obtenir. "Le comptage, on va dire ça comme ça, est difficile parce que on sait que ces personnes sont plus ou moins habituées à rester dans l'ombre" indique la coordinatrice du CRIA 36.

"Très souvent, les employeurs ne sont pas informés"

Le but de l'organisation est d'accompagner les Berrichons en situation d'illettrisme et/ou d'analphabétisme dans leurs démarches. Notamment dans le monde du travail. "Très, très souvent les employeurs ne sont pas, sont pas informés de la chose" souligne Nicole Blot.

À l'occasion des journées nationales d'action contre l'illettrisme, le CRIA 36 organise plusieurs événements. Les informations essentielles sont à retrouver sur la page Facebook du CRIA.

L'interview de Nicole Blot ce vendredi matin est à réécouter ci-dessous, ou bien en cliquant sur ce lien.