L'application à la rentrée de septembre de la réforme des 1.607 heures de travail annuel ne passe pas chez les Atsem à Montpellier (Hérault). Un dialogue de sourds s'installe entre syndicats et municipalité avec une nouvelle démonstration ce lundi matin.

L'impossible dialogue à Montpellier entre mairie et syndicats sur les Atsem

Ce sera assurément le dossier social de la rentrée à Montpellier. Les Atsem (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) continuent de se mobiliser au sujet de la loi de transformation de la fonction publique. Le texte prévoit un passage au temps de travail annuel de 1.607 heures. Les Atsem, près de 300 sur Montpellier, et les syndicats ne contestent pas la loi en elle-même mais son application par la municipalité. La modification des horaires entrera en vigueur à la rentrée de septembre.

"Les agents sont en détresse", alarme Cécile Jourdan. La secrétaire générale FO de la ville de Montpellier déplore une mise en place à la rentrée de la réforme : "c'est du grand n'importe quoi parce que la rentrée est un moment difficile pour les agents." À Montpellier, les Atsem sont soumises à une amplitude horaire journalière de 10 heures. Dès la rentrée elles devront également assurer l’animation des ateliers après classe (TAAC) à la place des animateurs. Les syndicats réclament un décalage en janvier 2022.

Rassemblement des Atsem ce lundi 26 juillet devant l'hôtel de ville de Montpellier (Hérault) © Radio France - Romain Berchet

Dialogue impossible

Les syndicats dénoncent un manque de dialogue cruel avec la mairie. "Nous avons eu trois réunions et à chaque fois ils sont restés sur leurs positions", déplore Cécile Jourdan de Force Ouvrière. L'ambiance était déjà tendue depuis la forte mobilisation du 23 juin dernier où près de 300 agents avaient manifesté devant l'hôtel de ville, plusieurs personnes avaient tenté de forcer la barrière de sécurité qui protégeait l'entrée du bâtiment. La mairie avait porté plainte.

Une nouvelle démonstration de ce climat tendu a eu lieu ce lundi. Une quinzaine d'Atsem, de représentants syndicaux et de parents d'élèves se sont réunis sur la parvis de l'hôtel de ville. Olivier Nys le directeur général des services est venu à leur rencontre pour proposer de recevoir une délégation. Un dialogue de sourds s'est alors installé. Entre colère et incompréhension, la discussion n'a débouché sur aucune avancée. Olivier Nys a tout de même promis "une remise à plat totale de l'école en septembre". L'ensemble des agents de l'éducation seront entendus afin "d'évaluer les forces et les faiblesses", d'après le DGS de la ville de Montpellier.

Dialogue tendu entre Olivier Nys, le directeur général des services à la ville de Montpellier, des Atsem et des représentants syndicaux Copier

Des appels à la grève ?

On s'y dirige tout droit. "Le mouvement sera franc et massif à la rentrée", préviennent les Atsem. Les agents craignent pour leur santé face à cette importante charge de travail supplémentaire. "Je refuse les TAAC, les accueils avec les enfants après l'école. Il faut prendre en compte la pénibilité de notre travail", lance Myriam.