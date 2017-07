L'Indre-et-Loire, premier département de l'Académie pour le taux de réussite au Brevet

Cela représente 6.467 élèves admis pour cette édition 2017 du Brevet. 1.724 élèvent décrochent la mention Très Bien.

Comme pour le Bac, l'Indre-et-Loire est le premier des 6 départements de l'Académie d'Orléans-Tours pour le taux de réussite au Brevet, avec 88% d'admis, un chiffre stable par rapport à 2016. C'est donc moins bien que le Bac, où le taux de réussite pour la cuvée 2017 est de 90,6%.

Dans notre département, sur plus de 7500 candidats, 1724 élèves ont obtenu une mention Très Bien;1651, une mention Bien. Et plus d'un millier d'élèves n'ont pas obtenu leur diplôme.

Pour la Région Centre-Val-de-Loire, le taux de réussite au Brevet est de 87,2%. 30.726 candidats se sont présentés aux épreuves et 26.802 ont été admis.